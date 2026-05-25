Desivé trendy v plastických operáciách: V Turecku si ľudia nechávajú predlžovať nohy! Odborníci varujú

ISTANBUL - Túžba po vyššej postave ženie ľudí k čoraz radikálnejším riešeniam. V Turecku rastie popularita operácie, pri ktorej lekári zámerne prerušia kosti nôh a následne ich postupne predlžujú. Odborníci však varujú, že zákrok môže skončiť vážnymi komplikáciami a v niektorých prípadoch aj trvalými následkami.
Turecko sa už roky radí medzi svetové centrá estetickej chirurgie. Kým v minulosti sem prichádzali zahraniční klienti najmä kvôli transplantáciám vlasov či plastickým operáciám, dnes ich čoraz viac láka aj oveľa extrémnejší zákrok – umelé predlžovanie nôh.
Podľa britského denníka The Mirror do istanbulských kliník cestujú muži z rôznych krajín sveta s jediným cieľom – získať niekoľko centimetrov navyše.
Lekári úmyselne prerušia kosť
Procedúra známa ako distrakčná osteogenéza patrí medzi najnáročnejšie ortopedické zákroky. Lekári počas operácie prerušia kosť a následne pomocou špeciálneho mechanizmu jednotlivé časti postupne od seba vzďaľujú.
Proces môže trvať celé mesiace. Kosti sa pritom denne predlžujú približne o jeden milimeter, pričom organizmus má postupne vytvárať nové kostné tkanivo v vznikajúcom priestore.
Výsledkom môže byť nárast telesnej výšky o niekoľko centimetrov, v niektorých prípadoch dokonca až približne o 15 centimetrov.
Mesiace bolesti a náročnej rehabilitácie
Cesta k vysnívanej výške však nie je jednoduchá. Pacienti musia dlhodobo fungovať s kovovými konštrukciami alebo špeciálnymi implantátmi v nohách. Mnohí sa počas liečby pohybujú s pomocou barlí alebo chodítka.
Zákrok si vyžaduje pravidelné kontroly, starostlivosť o operačné rany a zdĺhavú rehabilitáciu. Celý proces môže výrazne obmedziť bežný život na niekoľko mesiacov.
Napriek tomu záujem neklesá.
Komplex z výšky ich sprevádzal celé roky
Mnohí pacienti otvorene priznávajú, že ich k operácii priviedli dlhoročné komplexy. Spomínajú posmešky počas školských rokov, problémy vo vzťahoch či nízke sebavedomie.
Jeden z mužov, ktorého oslovil The Mirror, vysvetlil, že meria 157 centimetrov a celý život túžil po priemernej výške.
„Vždy ma to trápilo. Mám 157 centimetrov a chcel by som mať približne 168 alebo 170. Neustále na to myslím, preto sa chcem operácii podrobiť a mať to konečne za sebou. Nechcem byť ani príliš vysoký, ani príliš nízky,“ povedal.
Podľa lekárov časť klientov verí, že vyššia postava im pomôže získať väčšie sebavedomie a zlepší ich šance v osobnom živote.
Cena výrazne klesla
Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú aj náklady. Kým ešte pred niekoľkými rokmi sa cena zákroku pohybovala nad hranicou 100-tisíc britských libier, dnes ho niektoré kliniky v Istanbule ponúkajú za približne 20- až 25-tisíc libier.
Balíky zahŕňajúce ubytovanie a rehabilitáciu môžu cenu zvýšiť o ďalších približne 8-tisíc libier.
Pre mnohých záujemcov je to suma, ktorú sú ochotní zaplatiť napriek rizikám.
Odborníci varujú pred vážnymi následkami
Britská verejná zdravotná služba NHS upozorňuje, že operácia môže viesť k viacerým závažným komplikáciám.
Medzi možné následky patria infekcie, poškodenie nervov, vznik krvných zrazenín či problémy so správnym zrastaním kostí. V niektorých prípadoch môže dôjsť k trvalému poškodeniu pohybového aparátu alebo dokonca k život ohrozujúcim komplikáciám.
Lekári zároveň upozorňujú, že nejde o klasický kozmetický zákrok. Metóda bola pôvodne vyvinutá na liečbu vážnych deformít a zdravotných problémov, nie na estetické úpravy vzhľadu.
Napriek tomu kliniky v Turecku hlásia vysoký záujem. Mnohí pacienti totiž veria, že niekoľko centimetrov navyše dokáže zásadne zmeniť ich život.