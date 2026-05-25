Desivé trendy v plastických operáciách: V Turecku si ľudia nechávajú predlžovať nohy! Odborníci varujú

Muži si nechávajú predlžovať nohy. (Zdroj: wannabetaller.com)
ISTANBUL - Túžba po vyššej postave ženie ľudí k čoraz radikálnejším riešeniam. V Turecku rastie popularita operácie, pri ktorej lekári zámerne prerušia kosti nôh a následne ich postupne predlžujú. Odborníci však varujú, že zákrok môže skončiť vážnymi komplikáciami a v niektorých prípadoch aj trvalými následkami.

Turecko sa už roky radí medzi svetové centrá estetickej chirurgie. Kým v minulosti sem prichádzali zahraniční klienti najmä kvôli transplantáciám vlasov či plastickým operáciám, dnes ich čoraz viac láka aj oveľa extrémnejší zákrok – umelé predlžovanie nôh.

Podľa britského denníka The Mirror do istanbulských kliník cestujú muži z rôznych krajín sveta s jediným cieľom – získať niekoľko centimetrov navyše.

Lekári úmyselne prerušia kosť

Procedúra známa ako distrakčná osteogenéza patrí medzi najnáročnejšie ortopedické zákroky. Lekári počas operácie prerušia kosť a následne pomocou špeciálneho mechanizmu jednotlivé časti postupne od seba vzďaľujú.

Proces môže trvať celé mesiace. Kosti sa pritom denne predlžujú približne o jeden milimeter, pričom organizmus má postupne vytvárať nové kostné tkanivo v vznikajúcom priestore.

Výsledkom môže byť nárast telesnej výšky o niekoľko centimetrov, v niektorých prípadoch dokonca až približne o 15 centimetrov.

Mesiace bolesti a náročnej rehabilitácie

Cesta k vysnívanej výške však nie je jednoduchá. Pacienti musia dlhodobo fungovať s kovovými konštrukciami alebo špeciálnymi implantátmi v nohách. Mnohí sa počas liečby pohybujú s pomocou barlí alebo chodítka.

Zákrok si vyžaduje pravidelné kontroly, starostlivosť o operačné rany a zdĺhavú rehabilitáciu. Celý proces môže výrazne obmedziť bežný život na niekoľko mesiacov.

Napriek tomu záujem neklesá.

Komplex z výšky ich sprevádzal celé roky

Mnohí pacienti otvorene priznávajú, že ich k operácii priviedli dlhoročné komplexy. Spomínajú posmešky počas školských rokov, problémy vo vzťahoch či nízke sebavedomie.

Jeden z mužov, ktorého oslovil The Mirror, vysvetlil, že meria 157 centimetrov a celý život túžil po priemernej výške.

„Vždy ma to trápilo. Mám 157 centimetrov a chcel by som mať približne 168 alebo 170. Neustále na to myslím, preto sa chcem operácii podrobiť a mať to konečne za sebou. Nechcem byť ani príliš vysoký, ani príliš nízky,“ povedal.

Podľa lekárov časť klientov verí, že vyššia postava im pomôže získať väčšie sebavedomie a zlepší ich šance v osobnom živote.

Cena výrazne klesla

Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú aj náklady. Kým ešte pred niekoľkými rokmi sa cena zákroku pohybovala nad hranicou 100-tisíc britských libier, dnes ho niektoré kliniky v Istanbule ponúkajú za približne 20- až 25-tisíc libier.

Balíky zahŕňajúce ubytovanie a rehabilitáciu môžu cenu zvýšiť o ďalších približne 8-tisíc libier.

Pre mnohých záujemcov je to suma, ktorú sú ochotní zaplatiť napriek rizikám.

Odborníci varujú pred vážnymi následkami

Britská verejná zdravotná služba NHS upozorňuje, že operácia môže viesť k viacerým závažným komplikáciám.

Medzi možné následky patria infekcie, poškodenie nervov, vznik krvných zrazenín či problémy so správnym zrastaním kostí. V niektorých prípadoch môže dôjsť k trvalému poškodeniu pohybového aparátu alebo dokonca k život ohrozujúcim komplikáciám.

Lekári zároveň upozorňujú, že nejde o klasický kozmetický zákrok. Metóda bola pôvodne vyvinutá na liečbu vážnych deformít a zdravotných problémov, nie na estetické úpravy vzhľadu.

Napriek tomu kliniky v Turecku hlásia vysoký záujem. Mnohí pacienti totiž veria, že niekoľko centimetrov navyše dokáže zásadne zmeniť ich život.

Revitalizácia prostredia vodnej nádrže Košiare
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Kinga Puhová prehovorila o partnerovi: Prvý darček od neho nosí dodnes pri srdci
Od Windows XP k slovenskému premiérovi: Za podvodnými stránkami o Ficovi stojí svetoznámy programátor
Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje výsluchom Zoltána Andruskóa
Brutálny útok v Turčianskych Tepliciach: Syn dobodal matku (66) do hlavy a tela, žena bojuje o život!
AKTUÁLNE Brutálny útok: Syn pobodal mamu do hlavy aj tela, bojuje o život
Tragická nehoda na diaľnici: Minibus vpálil do zaparkovaného autobusu, hlásia 17 obetí!
Poplach v centre Tokia: Muž nastriekal neznámu látku v nákupnom komplexe, zranili sa desiatky ľudí
Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ! Veľká evakuácia kvôli nádrži, hrozí EXPLÓZIA, niektorí aj tak odmietajú odísť
Dráma v oblakoch: Útok na britské lietadlo blízko ruských hraníc: Na palube bol minister obrany
Umelecký svet ponorený do sĺz: Zomrel operný spevák Pavol Dvorský († 71)
Heidi Klum hanba nefackuje: Holé prsia vystavila na obdiv!
Prehovorila matka seriálového Chandlera: Nové mrazivé detaily z jeho smrti! Vie, kto je na vine!
Farma 17: Lásky z reality šou nevydržali! Zostal už len jeden pár, a ten by nikto nečakal...
Desivé trendy v plastických operáciách: V Turecku si ľudia nechávajú predlžovať nohy! Odborníci varujú
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie: Na kruháči sa objavia OBROVSKÉ monštrá! TOTO neprehliadnete
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
S ústavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!

MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
VIDEO Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
Odišiel z ihriska a zamieril rovno do šatní: Argentína sa bojí o Messiho, zlá správa z Miami
MS V HOKEJI 2026 Sýkora po tvrdom údere od Kanady: Keď spadnete na dno, musíte sa zomknúť
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Vedci odhalili rakovinotvorné látky v bežných potravinách. Najvyššie hodnoty v testovaných vzorkách ukázal tento olej
Rusko po 25 rokoch vracia na more jadrového obra. Krížnik Admirál Nachimov má niesť aj Zirkony
Vypnúť telefón už nemusí stačiť. Vedci ukázali nový typ sledovania, pri ktorom ťa WiFi rozpozná aj bez mobilu vo vrecku
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
