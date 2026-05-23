Osudová TRAGÉDIA na diaľnici: Uvoľnené koleso vpálilo plnou rýchlosťou do druhého auta, dvaja mŕtvi!

NOVÉ STRAŠECÍ - Obrovská tragédia otriasla v piatok 22. mája diaľnicou D6 v Česku v smere na Karlove Vary. Pri mimoriadne nezvyčajnej dopravnej nehode prišli o život dve osoby po tom, čo do ich auta narazilo uvoľnené koleso z protiidúceho vozidla. Jednu zranenú ženu previezli záchranári do nemocnice.
K nehode došlo pri Novom Strašecí v okrese Rakovník. Podľa prvotných informácií malo z auta idúceho v protismere odpadnúť koleso, ktoré následne vletelo do osobného vozidla v opačnom jazdnom pruhu.
Uvoľnené koleso prešlo na druhú stranu vozovky a vrazilo do iného auta, osoby v aute nemali šancu
„Podľa prvotných zistení k nehode pravdepodobne došlo tak, že z vozidla idúceho v protismere odpadlo koleso, ktoré narazilo do osobného auta. V ňom na mieste zomreli dve osoby,“ uviedla pre TN.cz hovorkyňa polície Michaela Richterová.
Preživšia žena má doživotnú traumu
Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky vrátane hasičov a zdravotníkov. V aute sa nachádzala aj žena, ktorá nehodu prežila, no utrpela vážnu psychickú traumu.
„V starostlivosti máme ženu, ktorá je pri vedomí, vezieme ju do nemocnice Motol. Vzhľadom na smrť spolujazdca utrpela vážnu traumu. Je potrebné, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia,“ povedala hovorkyňa stredočeských záchranárov Monika Nováková.
Zranenú museli z vraku vozidla vyslobodzovať hasiči. „Zranenú ženu sme z auta vyslobodili a prevzala si ju zdravotnícka záchranná služba,“ doplnil hovorca hasičov Dominik Pěnička. Diaľnica D6 bola po nehode v smere na Karlove Vary uzavretá. Polícia okolnosti tragédie naďalej vyšetruje.