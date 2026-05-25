Polícia eviduje za minulý týždeň 247 dopravných nehôd

BRATISLAVA - Polícia minulý týždeň zaevidovala celkovo 247 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast o 23 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Pri nehodách sa ťažko zranilo 17 osôb, čo je o tri menej ako v roku 2025. Počas tohto obdobia nezomrela žiadna osoba, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenali tri prípady usmrtenia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Od začiatku roka 2026 do 24. mája polícia zaevidovala celkovo 4330 dopravných nehôd, čo je o 229 viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri týchto nehodách bolo 257 osôb ťažko zranených, čo predstavuje pokles o 17 osôb, a 81 osôb prišlo o život, čo je o 14 viac ako v roku 2025,“ priblížila Vilhanová.
Policajný zbor opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách opatrní, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a venovali vedeniu vozidla plnú pozornosť. Pripomína, že s príchodom teplého počasia sa zvyšuje počet cyklistov a motocyklistov v premávke.