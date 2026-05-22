Muž týral psa, nechal ho aj bez potravy! Hrozí mu trest odňatia slobody až do troch rokov

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ envirokriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. V prípade dokázania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mal obvinený ponechať dvojročného psa priviazaného na krátkom povraze na dvore rodinného domu bez zabezpečenia potravy, vody a prístrešku,“ uviedla Vilhanová. Psa podľa zistení v takýchto podmienkach ponechal minimálne dva týždne. „Počas tohto obdobia sa o neho mali príležitostne starať susedia, ktorí mu poskytovali vodu a potravu. Veterinárny lekár u psa konštatoval podvýživu a zároveň mu ošetril reznú ranu na krku, ktorá pravdepodobne vznikla v dôsledku priviazania na krátkom povraze,“ doplnila hovorkyňa. Pes zároveň nebol čipovaný, očkovaný ani kastrovaný.
„Obvinený svojím konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti,“ povedala Vilhanová. Ako dodala, v prípade dokázania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.