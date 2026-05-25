Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ! Veľká evakuácia kvôli nádrži, hrozí EXPLÓZIA, niektorí aj tak odmietajú odísť

GARDEN GROVE - Situácia v kalifornskom Garden Grove sa vôbec nestabilizuje. Práve naopak. Syčiaca nádrž, kde hrozí jej veľká explózia a únik škodlivých látok do okolia, zdá sa, nie všetkých trápi. Blízko tejto lokality je pritom aj známy zábavný park Disneyland, no napriek týmto skutočnostiam sa nie všetci chcú evakuovať, aj keď to úrady nariadili. Autority pritom celú vec monitorujú už niekoľko desiatok hodín a očakávajú aj možný výbuch. Rátajú už aj prvých ľudí, ktorí pre prehriatu nádrž hlásia prvé symptómy otravy!
Desaťtisíce obyvateľov južnej Kalifornie museli opustiť svoje domovy po tom, čo sa v chemickom závode spoločnosti GKN Aerospace prehriala obrovská nádrž s nebezpečnými látkami. Zábery z jej aktuálneho stavu budia strach a obavy. Úrady varujú, že situácia je mimoriadne vážna a stále hrozí výbuch.
Podľa denníka New York Post zostali v evakuačnej zóne aj niektorí obyvatelia, napriek opakovaným výzvam úradov na okamžitý odchod. Starostka mesta Garden Grove Stephanie Klopfenstein upozornila, že ide o „veľmi nebezpečnú situáciu“ a ľudia by mali bezodkladne opustiť svoje domovy aj prevádzky.
Niektorých netrápi ani to, že evakuovať už museli desaťtisíce ľudí, odmietajú odísť
Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav núdze po tom, čo sa riziková oblasť rozšírila na takmer 26 štvorcových kilometrov. Evakuácia zasiahla mestá Garden Grove, Anaheim, Stanton, Cypress, Buena Park a Westminster. Domovy muselo opustiť približne 50-tisíc ľudí. Napriek tomu sa objavujú ľudia, ktorí riziko podceňujú a napriek vyše 40-tisíc evakuovaným osobám odmietajú opustiť svoje obydlia.
Mnohí skončili v provizórnych prístreškoch alebo drahých hoteloch. Podľa miestnych médií boli štyri z piatich evakuačných centier úplne zaplnené. Niektoré hotely preto začali ponúkať zľavy a fitness centrá umožnili evakuovaným bezplatné využívanie spŕch a priestorov.
Garden Grove pripomína časy Černobyľu
Ulice Garden Grove pripomínajú mrazivý 1986-ty rok na Ukrajine, kedy celé mesto Pripiať zývalo prázdnotou pre výbuch v elektrárni Černobyľ.
Krízová situácia sa začala vo štvrtok, keď poškodená 34-tisícgalónová nádrž obsahujúca vysoko prchavé priemyselné chemikálie začala vydávať výpary a prehrievať sa. Hasiči sa odvtedy snažia zabrániť katastrofe.
„V podstate zostávajú už len dve možnosti – buď nádrž zlyhá a do okolia uniknú tisíce galónov veľmi nebezpečných chemikálií, alebo dôjde k tepelnému úniku a nádrž vybuchne,“ vyhlásil veliteľ hasičov Craig Covey.
Dostavili sa prvé príznaky z výparov, ktoré už do ovzdušia unikajú
Obyvatelia medzitým opisujú dramatické podmienky. Barman Miguel Loo a jeho snúbenica Brittany Guibert museli narýchlo opustiť svoj mobilný dom vzdialený len niekoľko kilometrov od závodu. Tvrdia, že krátko po evakuácii ich začali trápiť silné bolesti hlavy.
Keď dvojica dorazila do evakuačného centra, čakali ich desiatky ľudí bez postelí. „Všade plakali deti, ľudia chrápali a mnohí spali vonku na tráve alebo v autách,“ opísal Loo. Pár si nakoniec našiel poslednú voľnú hotelovú izbu, za ktorú zaplatili viac než 700 dolárov na dve noci – peniaze museli vziať z fondu určeného na svadbu.
Medzitým už bola na spoločnosť GKN Aerospace podaná hromadná žaloba. Obyvatelia tvrdia, že firma nedostatočne chránila komunitu pred známymi nebezpečnými materiálmi. Úrady zatiaľ uviedli, že úroveň znečistenia ovzdušia zostáva v norme, no riziko výbuchu stále trvá a mnohí nevedia, čo sa bude v nasledujúcich hodinách diať.
Isté kroky musel vykonať aj blízky zábavný park Disneyland
Viackrát sa už spomínala aj zásadná blízkosť zábavného parku v Anaheime. Park informoval návštevníkov o prevádzke, bezpečnostných podmienkach a možných uzávierkach ciest. Prijali preventívne opatrenia. Bezpečnostné tímy v parku v Anaheime naďalej monitorujú krízu. „V súčasnosti neexistuje žiadny priamy vplyv na prevádzku parku,“ uvádza sa na blogu Disney Parks Blog.