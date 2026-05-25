Pondelok25. máj 2026, meniny má Urban, zajtra Dušan

Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ! Veľká evakuácia kvôli nádrži, hrozí EXPLÓZIA, niektorí aj tak odmietajú odísť

Hrozba explózie nádrže v Garden Grove vyprázdnila celé mesto. Zobraziť galériu (6)
Hrozba explózie nádrže v Garden Grove vyprázdnila celé mesto. (Zdroj: TASR/AP Photo/Ethan Swope)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

GARDEN GROVE - Situácia v kalifornskom Garden Grove sa vôbec nestabilizuje. Práve naopak. Syčiaca nádrž, kde hrozí jej veľká explózia a únik škodlivých látok do okolia, zdá sa, nie všetkých trápi. Blízko tejto lokality je pritom aj známy zábavný park Disneyland, no napriek týmto skutočnostiam sa nie všetci chcú evakuovať, aj keď to úrady nariadili. Autority pritom celú vec monitorujú už niekoľko desiatok hodín a očakávajú aj možný výbuch. Rátajú už aj prvých ľudí, ktorí pre prehriatu nádrž hlásia prvé symptómy otravy!

Desaťtisíce obyvateľov južnej Kalifornie museli opustiť svoje domovy po tom, čo sa v chemickom závode spoločnosti GKN Aerospace prehriala obrovská nádrž s nebezpečnými látkami. Zábery z jej aktuálneho stavu budia strach a obavy. Úrady varujú, že situácia je mimoriadne vážna a stále hrozí výbuch.

Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Ethan Swope)

Podľa denníka New York Post zostali v evakuačnej zóne aj niektorí obyvatelia, napriek opakovaným výzvam úradov na okamžitý odchod. Starostka mesta Garden Grove Stephanie Klopfenstein upozornila, že ide o „veľmi nebezpečnú situáciu“ a ľudia by mali bezodkladne opustiť svoje domovy aj prevádzky.

Niektorých netrápi ani to, že evakuovať už museli desaťtisíce ľudí, odmietajú odísť

Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav núdze po tom, čo sa riziková oblasť rozšírila na takmer 26 štvorcových kilometrov. Evakuácia zasiahla mestá Garden Grove, Anaheim, Stanton, Cypress, Buena Park a Westminster. Domovy muselo opustiť približne 50-tisíc ľudí. Napriek tomu sa objavujú ľudia, ktorí riziko podceňujú a napriek vyše 40-tisíc evakuovaným osobám odmietajú opustiť svoje obydlia.

Mnohí skončili v provizórnych prístreškoch alebo drahých hoteloch. Podľa miestnych médií boli štyri z piatich evakuačných centier úplne zaplnené. Niektoré hotely preto začali ponúkať zľavy a fitness centrá umožnili evakuovaným bezplatné využívanie spŕch a priestorov.

Garden Grove pripomína časy Černobyľu

Ulice Garden Grove pripomínajú mrazivý 1986-ty rok na Ukrajine, kedy celé mesto Pripiať zývalo prázdnotou pre výbuch v elektrárni Černobyľ.

Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Ethan Swope)

Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Ethan Swope)

Krízová situácia sa začala vo štvrtok, keď poškodená 34-tisícgalónová nádrž obsahujúca vysoko prchavé priemyselné chemikálie začala vydávať výpary a prehrievať sa. Hasiči sa odvtedy snažia zabrániť katastrofe.

„V podstate zostávajú už len dve možnosti – buď nádrž zlyhá a do okolia uniknú tisíce galónov veľmi nebezpečných chemikálií, alebo dôjde k tepelnému úniku a nádrž vybuchne,“ vyhlásil veliteľ hasičov Craig Covey.

Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Ethan Swope)

Dostavili sa prvé príznaky z výparov, ktoré už do ovzdušia unikajú

Obyvatelia medzitým opisujú dramatické podmienky. Barman Miguel Loo a jeho snúbenica Brittany Guibert museli narýchlo opustiť svoj mobilný dom vzdialený len niekoľko kilometrov od závodu. Tvrdia, že krátko po evakuácii ich začali trápiť silné bolesti hlavy.

Keď dvojica dorazila do evakuačného centra, čakali ich desiatky ľudí bez postelí. „Všade plakali deti, ľudia chrápali a mnohí spali vonku na tráve alebo v autách,“ opísal Loo. Pár si nakoniec našiel poslednú voľnú hotelovú izbu, za ktorú zaplatili viac než 700 dolárov na dve noci – peniaze museli vziať z fondu určeného na svadbu.

Medzitým už bola na spoločnosť GKN Aerospace podaná hromadná žaloba. Obyvatelia tvrdia, že firma nedostatočne chránila komunitu pred známymi nebezpečnými materiálmi. Úrady zatiaľ uviedli, že úroveň znečistenia ovzdušia zostáva v norme, no riziko výbuchu stále trvá a mnohí nevedia, čo sa bude v nasledujúcich hodinách diať.

Isté kroky musel vykonať aj blízky zábavný park Disneyland

Viackrát sa už spomínala aj zásadná blízkosť zábavného parku v Anaheime. Park informoval návštevníkov o prevádzke, bezpečnostných podmienkach a možných uzávierkach ciest. Prijali preventívne opatrenia. Bezpečnostné tímy v parku v Anaheime naďalej monitorujú krízu. „V súčasnosti neexistuje žiadny priamy vplyv na prevádzku parku,“ uvádza sa na blogu Disney Parks Blog.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (6)
Ilustračné foto  (Zdroj: SITA/Rafael Yaghobzadeh)

Viac o téme: ExplóziaEvakuáciaNádržNásledkyJužná KaliforniaGarden GroveOrange County
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Situácia s nádržou je
Situácia s nádržou je stále dramatická: Možný výbuch a STAV NÚDZE, okres zrejme požiada o pomoc TRUMPA!
Zahraničné
Aktualizujeme Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať
Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať museli cez 40-tisíc ľudí, hrozí masívna explózia nádrže!
Zahraničné
FOTO Na diaľničnom moste medzi
Vážna nehoda pri Hlohovci: Na diaľničnom moste sa prevrátil kamión, vodič zostal zakliesnený v kabíne!
Domáce
FOTO Vražedné vyčíňanie v Kalifornii:
Vražedné vyčíňanie v Kalifornii: Muž na FOTO zabil štyroch ľudí, jednému takmer odrezal nos
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Revitalizácia prostredia vodnej nádrže Košiare
Revitalizácia prostredia vodnej nádrže Košiare
Správy
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Feminity TV
Kinga Puhová prehovorila o partnerovi: Prvý darček od neho nosí dodnes pri srdci
Kinga Puhová prehovorila o partnerovi: Prvý darček od neho nosí dodnes pri srdci
Feminity TV

Domáce správy

Od Windows XP k
Od Windows XP k slovenskému premiérovi: Za podvodnými stránkami o Ficovi stojí svetoznámy programátor
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Pokračuje pojednávanie na Špecializovanom
Kauza Kuciak a príprava vrážd prokurátorov pokračuje výsluchom Zoltána Andruskóa
Domáce
Brutálny útok v Turčianskych
Brutálny útok v Turčianskych Tepliciach: Syn dobodal matku (66) do hlavy a tela, žena bojuje o život!
Domáce
AKTUÁLNE Brutálny útok: Syn pobodal mamu do hlavy aj tela, bojuje o život
AKTUÁLNE Brutálny útok: Syn pobodal mamu do hlavy aj tela, bojuje o život
Žilina

Zahraničné

Tragická nehoda na diaľnici:
Tragická nehoda na diaľnici: Minibus vpálil do zaparkovaného autobusu, hlásia 17 obetí!
Zahraničné
Poplach v centre Tokia:
Poplach v centre Tokia: Muž nastriekal neznámu látku v nákupnom komplexe, zranili sa desiatky ľudí
Zahraničné
FOTO Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ! Veľká evakuácia kvôli nádrži, hrozí EXPLÓZIA, niektorí aj tak odmietajú odísť
Zahraničné
Britské vládne lietadlo Dassault
Dráma v oblakoch: Útok na britské lietadlo blízko ruských hraníc: Na palube bol minister obrany
Zahraničné

Prominenti

Pavol, Peter, Jaroslav a
Umelecký svet ponorený do sĺz: Zomrel operný spevák Pavol Dvorský († 71)
Domáci prominenti
Heidi Klum v Cannes
Heidi Klum hanba nefackuje: Holé prsia vystavila na obdiv!
Zahraniční prominenti
Matthew Perry
Prehovorila matka seriálového Chandlera: Nové mrazivé detaily z jeho smrti! Vie, kto je na vine!
Zahraniční prominenti
Farma 17: Lásky z
Farma 17: Lásky z reality šou nevydržali! Zostal už len jeden pár, a ten by nikto nečakal...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Muži si nechávajú predlžovať
Desivé trendy v plastických operáciách: V Turecku si ľudia nechávajú predlžovať nohy! Odborníci varujú
Zaujímavosti
Šokujúci objav vedcov: Zistili,
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Zaujímavosti
FOTO Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie:
Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie: Na kruháči sa objavia OBROVSKÉ monštrá! TOTO neprehliadnete
Zaujímavosti
Pozor, možno varíte celý
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce

Ekonomika

Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
MS v hokeji
VIDEO Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
VIDEO Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
Serie A
Odišiel z ihriska a zamieril rovno do šatní: Argentína sa bojí o Messiho, zlá správa z Miami
Odišiel z ihriska a zamieril rovno do šatní: Argentína sa bojí o Messiho, zlá správa z Miami
Ostatné
MS V HOKEJI 2026 Sýkora po tvrdom údere od Kanady: Keď spadnete na dno, musíte sa zomknúť
MS V HOKEJI 2026 Sýkora po tvrdom údere od Kanady: Keď spadnete na dno, musíte sa zomknúť
Slováci

Auto-moto

Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Prostredie práce
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Pracovný pohovor
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rady a tipy
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Sendviče a bagety

Technológie

Vedci odhalili rakovinotvorné látky v bežných potravinách. Najvyššie hodnoty v testovaných vzorkách ukázal tento olej
Vedci odhalili rakovinotvorné látky v bežných potravinách. Najvyššie hodnoty v testovaných vzorkách ukázal tento olej
Veda a výskum
Rusko po 25 rokoch vracia na more jadrového obra. Krížnik Admirál Nachimov má niesť aj Zirkony
Rusko po 25 rokoch vracia na more jadrového obra. Krížnik Admirál Nachimov má niesť aj Zirkony
Vojenská technika
Vypnúť telefón už nemusí stačiť. Vedci ukázali nový typ sledovania, pri ktorom ťa WiFi rozpozná aj bez mobilu vo vrecku
Vypnúť telefón už nemusí stačiť. Vedci ukázali nový typ sledovania, pri ktorom ťa WiFi rozpozná aj bez mobilu vo vrecku
Správy
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Bezpečnosť

Bývanie

Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Feminity TV
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Od Windows XP k
Domáce
Od Windows XP k slovenskému premiérovi: Za podvodnými stránkami o Ficovi stojí svetoznámy programátor
Brutálny útok v Turčianskych
Domáce
Brutálny útok v Turčianskych Tepliciach: Syn dobodal matku (66) do hlavy a tela, žena bojuje o život!
Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ!
Zahraničné
Prázdne ulice pripomínajú Černobyľ! Veľká evakuácia kvôli nádrži, hrozí EXPLÓZIA, niektorí aj tak odmietajú odísť
Simulantom sa končia zlaté
Domáce
Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!

Ďalšie zo Zoznamu