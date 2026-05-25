Vykrádačka balíkoboxov sa im expresne vypomstila: Dvojica lupičov má problém, polícia oznámila zásadnú novinku!

TRENČÍN - Víkendová lúpež jedného z balíkoboxov v Trenčíne má svoje dôsledky. Polícia už vtedy informovala o zadržaní dvoch lupičov priamo pri čine, pričom ani neboli slovenskej národnosti. Trúfli si na vykrádačku populárnych balíkoboxov. Polícia len veľmi krátko po medializovaní tohto prípadu informuje o expresnom posune a páchateľov obvinila!
Polícia ešte v sobotu 23. mája informovala o zadržaní dvojice páchateľov priamo pri krádeži zo schránok Packeta boxu v Trenčíne. "Stalo sa to v mestskej časti Zlatovce. K zadržaniu došlo krátko po tom, ako sa mali vlámať do jednej zo schránok a odcudziť z nej zásielku," doplnili policajti.
Dvojicu zlodejov expresne obvinili, spracovali podnet na vzatie do väzby
"Na základe vykonaných procesných úkonov poverený príslušník OO PZ Trenčín vzniesol obvinenie pre prečin krádeže spáchaný formou spolupáchateľstva obom mužom vo veku 28 a 35 rokov, českej národnosti," oznámila zásadný posun v prípade trenčianska polícia.
Na obidvoch mužov je zároveň spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd. "Policajti sa prípadom aj naďalej intenzívne zaoberajú a vykonávajú ďalšie procesné úkony súvisiace s objasňovaním skutku," dodala na záver polícia.