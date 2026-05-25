Koalícia neočakáva problémy pri schvaľovaní vládnych návrhov v parlamente

BRATISLAVA - Vláda na základe pondelkového rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Vyplýva to z vyjadrení predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) i premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Rovnako prezident Peter Pellegrini po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov uviedol, že vládna koalícia je odhodlaná prerokovať na schôdzi celý svoj program tak, ako ho má nastavený.
„Na základe informácií pána predsedu parlamentu zdá sa, že netreba očakávať nejaké zásadné problémy s prerokovávaním agendy Národnej rady SR,“ vyhlásil Pellegrini. Verí, že zmena v rokovacom poriadku skultúrni úroveň politickej debaty, ktorá podľa neho v ostatných dňoch hrubne. Apeloval na upokojenie v politických i mediálnych vyjadreniach a zmiernenie obrovského napätia v spoločnosti.
Nová schôdza v parlamente
Raši ozrejmil, že v utorok sa začína rokovanie parlamentu s takmer 190 bodmi. „Začíname ho s novým rokovacím poriadkom a môžem vyhlásiť, že aj po stretnutí koaličnej rady nepredpokladáme problémy pri schvaľovaní zákonov, či už vládnych alebo koaličných. A myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach na schôdzi parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v Národnej rade schválené,“ povedal. Verí, že nový rokovací poriadok odstráni agresivitu a prinesie slušnosť a vecnú argumentáciu.
Búrky v diskusii?
Premiér pripustil, že k niektorým návrhom zákona môžu v vznikať „búrlivé“ diskusie. Na konci dňa by však podľa neho mal parlament splniť svoj účel a schváliť všetky návrhy z dielne vlády i podstatnú časť poslaneckých návrhov, ktoré boli podané koaličnými poslancami. Očakáva, že v druhej polovice schôdze bude v NR SR predložený aj návrh prorastových opatrení. „A keďže ide o opatrenia, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet, ale potrebujeme ich schváliť ešte pred prijímaním rozpočtu a tých opatrení, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet, musíme tento návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda takýto návrh podá v skrátenom konaní,“ vyhlásil Fico. Deklaroval, že o tom bude vopred informovať prezidenta i predsedu parlamentu.
Raši už podporu parlamentu avizoval. „Pokiaľ dôjde ku schváleniu prorastových opatrení, tak sme pripravení v Národnej rade aj skráteným legislatívnym konaním schváliť všetko, na čom sa dohodne práve preto, lebo to je jeden z dôvodov využívania skráteného legislatívneho konania - podpora ekonomiky a zabránenie hospodárskym škodám,“ prisľúbil Raši.