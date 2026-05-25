Útok v nemocnici vo Vranove nad Topľou: Pacient napadol personál, zranil tri zdravotné sestry!

VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia vyšetruje incident, pri ktorom pacient na jednom z oddelení nemocnice vo Vranove nad Topľou zranil tri zdravotné sestry. K udalosti došlo v nedeľu (24. 5.) v skorých ranných hodinách. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Hospitalizovaný 23-ročný pacient sa rozhodol opustiť nemocničnú izbu napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu. Personál oddelenia sa mu snažil v odchode zabrániť.
„Jedna sestra po páde utrpela vážne zranenie ruky, ktoré si vyžiada liečenie až osem týždňov, ďalšie dve sestry taktiež utrpeli zranenia rúk,“ doplnila hovorkyňa. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.