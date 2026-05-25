Úder vdovy po Vašovi Patejdlovi na Elán: Výsmech, peniaze a boj o dedičstvo! Najviac trpí syn Benjamin

BRATISLAVA - Takmer tri roky po smrti hudobníka Vaša Patejdla neutíchajú ostré konflikty medzi jeho vdovou Milušou a členmi skupiny Elán. Spor sa má točiť okolo financií, autorských práv aj podielu na legendárnej kapele. Vdova otvorene hovorí o ponížení, výsmechu a boji za budúcnosť syna Benjamina.
Smrť hudobníka Vaša Patejdla zasiahla nielen jeho rodinu a fanúšikov, ale podľa slov jeho manželky Miluše odhalila aj napäté vzťahy v zákulisí legendárnej skupiny Elán. Ani takmer tri roky po jeho odchode sa totiž spor medzi vdovou a kapelou neposunul a atmosféra je podľa nej čoraz vyhrotenejšia.
Najviac má podľa Miluše trpieť ich syn Benjamin, ktorý sa ocitol uprostred konfliktu o peniaze, autorské práva aj hudobný odkaz svojho otca. Vdova zároveň tvrdí, že Vašov prínos pre vznik kapely je dnes zámerne zľahčovaný. „Spor s Elánom sa zatiaľ nepohol, pretože sa dodnes nevyjadrili k Vašovmu podielu, ktorý by tam mal mať, keďže skupinu založil. Bola to jeho idea, že oslovil Joža a že sa všade prezentujú s Jožom, to bola jeho myšlienka. Poznal ho z hudobnej školy, takže ho oslovil,“ povedala otvorene.
Podľa nej všetci vedia, akú dôležitú úlohu Vašo Patejdl pri vzniku skupiny zohral. Ostré slová adresovala najmä hudobníkovi Ján Baláž. „Ale tú ideu vytvoril Vašo a všetci to vedia, aj členovia Elánu. Najviac pán Baláž, ktorý tam prišiel ako posledný a mal by Vašovi ďakovať, že mu dali ten podiel. On je teraz taký ohradený, ale tak to proste je,“ dodala.
Silná kritika smerovala aj na adresu samotnej značky Elán. Miluša tvrdí, že členovia kapely sa podľa nej správajú, akoby Vašo pre skupinu nič neurobil. „Oni robia, akoby Vašo pre Elán za celý život nič neurobil. A hlavne som im povedala, že keď používajú Elán, vznikajú z toho nároky, a oni sa mi vysmiali. Pán Baláž mi povedal, že Elán nič neznamená, že značka Elán nemá žiadnu hodnotu. Ak nič neznamená, tak nech si robia vlastné koncerty pod vlastným menom,“ odkázala nahnevane.
Napätie medzi vdovou po legendárnom hudobníkovi a zvyšnými členmi kapely tak zjavne ani po rokoch neutícha. Otázkou zostáva, či sa obe strany dokážu dohodnúť, alebo spor skončí až na súde.
