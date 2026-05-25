Lietadlo smerujúce z Hurghady do Londýna muselo núdzovo pristáť: Obavy z vážneho incidentu!

LONDÝN - Lietadlo spoločnosti easyJet na ceste z egyptskej Hurghady do Londýna muselo tento týždeň núdzovo pristáť v Ríme. Dôvodom bolo zistenie, že v batožine jedného z cestujúcich uloženej v nákladnom priestore je powerbanka pripojená k nabíjaniu. Informoval o tom dnes web spravodajskej televízie BBC.
Kapitán sa podľa aerolínií rozhodol let preventívne odkloniť pre bezpečnostné pravidlá, keďže lítiovo-iónové batérie v prenosných nabíjačkách môžu predstavovať riziko požiaru. Lietadlo bezpečne pristálo na rímskom letisku Fiumicino a let pokračoval až nasledujúci deň. O prenosnej nabíjačke informoval posádku samotný cestujúci. Mnohé letecké spoločnosti sprísnili pravidlá týkajúce sa powerbaniek a často vyžadujú, aby boli v príručnej batožine. Pravidlá spoločnosti easyJet navyše stanovujú, že používanie powerbaniek počas letu je zakázané.
Hovorca aerolínií uviedol, že lietadlo bezpečne pristálo a cestujúci vystúpili podľa bežného postupu. Spoločnosť im zabezpečila ubytovanie v hoteli a stravu. Riziká spojené s lítiovo-iónovými batériami v powerbankách už viedli k viacerým incidentom. V novembri 2025 začal na medzinárodnom letisku v Melbourne horieť odev muža, ktorému sa vo vrecku vznietila powerbanka. Utrpel pri tom popáleniny na nohe a prstoch. V januári toho istého roka úrady označili powerbanku za pravdepodobnú príčinu požiaru, ktorý zničil osobné lietadlo v Južnej Kórei a pri ktorom utrpeli traja ľudia ľahké zranenia.