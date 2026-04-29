Urobili ste to aj dnes? Odborníci prezradili, čo sa v skutočnosti stane s vaším telom, ak ryžu pred varením NEPREMYJETE!

USA - Patrí medzi najčastejšie prílohy na svete, no aj tak okolo nej panuje množstvo otáznikov. Jedna z najčastejších: treba ryžu pred varením preplachovať, alebo je to zbytočné?
Ryža je základom jedálnička pre miliardy ľudí a využíva sa v kuchyniach naprieč kontinentmi – od ázijských jedál až po európske špeciality. Napriek tomu sa vedú diskusie o tom, či ju pred varením oplachovať, píše IFL Science.
Kuchári často odporúčajú ryžu premyť, pretože sa tak odstráni časť povrchového škrobu, čo môže ovplyvniť výslednú konzistenciu. Ak chcete, aby boli zrnká sypké a oddelené, oplachovanie dáva zmysel. Naopak pri jedlách, kde je žiaduca krémová či lepivá štruktúra, sa tento krok zvyčajne vynecháva. Výskumy však naznačujú, že samotné preplachovanie nemá taký zásadný vplyv na lepivosť, ako sa často tvrdí. O výslednej textúre rozhoduje skôr typ ryže a jej vnútorné zloženie než to, koľkokrát ju umyjete.
A čo hygienické hľadisko?
Oplachovanie má význam aj z hygienického hľadiska. V niektorých prípadoch pomáha odstrániť nečistoty či drobné zvyšky z procesu spracovania. Zároveň dokáže znížiť obsah niektorých nežiaducich látok, napríklad časti arzénu alebo mikroplastov, ktoré sa môžu v potravinách vyskytovať. Na druhej strane sa spolu s vodou vyplavujú aj niektoré minerály dôležité pre organizmus. Preto záleží aj na tom, ako často ryžu konzumujete a v akom množstve.
Dôležitým faktorom zostáva aj samotné skladovanie. Uvarená ryža by nemala dlho stáť pri izbovej teplote, pretože sa v nej môžu množiť baktérie produkujúce toxíny. Správna príprava a uchovávanie sú tak rovnako podstatné ako samotné oplachovanie. Zhrnuté: oplachovať ryžu má zmysel najmä z praktických a hygienických dôvodov, no konečný výsledok na tanieri ovplyvňuje predovšetkým jej druh a spôsob prípravy.