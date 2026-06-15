Pondelok15. jún 2026, meniny má Vít, zajtra Bianka, Blanka

Polícia pátra po 17-ročnej Šanel, odišla z resocializačného zariadenia v Senici

Polícia pátra
Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SENICA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 17-ročnej Šanel z okresu Komárno, ktorá je nezvestná od štvrtka (12. 6.). Dievča odišlo na neznáme miesto z resocializačného zariadenia v okrese Senica a odvtedy o sebe nepodalo žiadnu správu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dievča malo zo zariadenia ujsť na neznáme miesto a od svojho odchodu nekontaktovala rodinu ani známych. Podľa polície je vysoká približne 159 centimetrov, váži okolo 95 kilogramov, má tmavohnedé vlasy s vyholeným temenom hlavy a hnedé oči. Fotografiu dievčaťa polícia zverejnila na sociálnej sieti.

 
 

Naposledy mala na sebe sivú mikinu, sivé teplákové nohavice a čierne tenisky. Polícia vyzýva občanov, ktorí by mohli poskytnúť informácie o pohybe alebo pobyte nezvestnej, aby kontaktovali bezplatnú linku 158, obrátili sa na ktorékoľvek obvodné oddelenie alebo zaslali informácie prostredníctvom sociálnych sietí.

Viac o téme: PolíciaSenicaPátra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia pátra
Pátranie po 51-ročnom Vlastimilovi z Bratislavy: Odišiel z domu a už päť dní o sebe nedal vedieť
Domáce
FOTO Polícia pátra
Pátranie na západe Slovenska: Zo Senice bez stopy zmizol Bogdan (45), polícia prosí o pomoc
Domáce
Na videosnímke záchranári po
Hrozivá situácia v zaplavenej jaskyni: Pátranie sa zastavilo, nádej na prežitie posledných mužov slabne
Zahraničné
FOTO Ruský
Sériový vrah je na úteku: Andrej známy ako sosnovský maniak napadol 15 žien! Vraždil aj po prepustení z väzenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Tréner Trnavy Antonio Muñoz pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Futbalista Spartaka Martin Mikovič pred začiatkom letnej prípravy
Šport
Hráč Spartaka Trnava Roman Begala pred začiatkom letnej prípravy
Hráč Spartaka Trnava Roman Begala pred začiatkom letnej prípravy
Šport

Domáce správy

FOTO Martina Šimkovičová počas tlačovej
Začína sa obnova Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku
Domáce
FOTO Miroslav (43) zmizol počas
Miroslav (43) zmizol počas cesty domov: Vracal sa z Talianska na bicykli, posledná stopa vedie SEM!
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po 17-ročnej Šanel, odišla z resocializačného zariadenia v Senici
Domáce
FOTO Požiar v paneláku: Plamene sa z balkóna šírili do bytu, zasahovali hasiči
FOTO Požiar v paneláku: Plamene sa z balkóna šírili do bytu, zasahovali hasiči
Bratislava

Zahraničné

Dohoda priniesla okamžitý zlom:
Dohoda priniesla okamžitý zlom: Tankery s ropou začali prechádzať cez Hormuzský prieliv!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Veľká zmena vo financovaní
Veľká zmena vo financovaní médií: Česká vláda ruší koncesionárske poplatky, televízia aj rozhlas dostanú menej!
Zahraničné
Ilustračné foto
Irán tvrdí, že sa mu USA zaviazali platiť reparácie a uvoľniť zmrazené aktíva
Zahraničné
Podozrivých z nedbalosti zatkli,
Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku
Zahraničné

Prominenti

Tomáš a Emma už
Emma Drobná prelomila mlčanie: Ticho bola 5 mesiacov...Odhalila dôvod rozchodu?!
Domáci prominenti
Ed Sheeran
Ed Sheeran po turné zavesí gitaru na klinec a s hudbou končí! Jeho dôvod je vážny...
Zahraniční prominenti
Peter Sagan predstavil novinku
Zo Saganovho syna je už veľký chlapec: Takýto má preňho plán!
Domáci prominenti
Veľmi smutná správa: Zomrela
Veľmi smutná správa: Zomrela mama seriálového Alfa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec ihiel a mutácií?
Koniec ihiel a mutácií? Vakcína navrhnutá umelou inteligenciou sa pichá BEZ ihly! Výsledky šokujú
Zaujímavosti
Obdobie skúšok prináša mladým
Obdobie skúšok prináša mladým obrovský stres: Neurologička varuje pred chybou, ktorú robia mnohí
Zaujímavosti
Výbuch v Havane: Čierna
Výbuch v Havane: Čierna ruka si na slávneho Carusa počkala priamo v opere
dromedar.sk
Max Alexander dobýja svet
Desaťročný návrhár dobýja svet módy: VIDEO Tvrdí, že bol v minulom živote Gucci!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Detská pokožka si pamätá
Detská pokožka si pamätá každé spálenie: Robíte aj vy túto chybu pri SPF?
plnielanu.sk

Ekonomika

Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme
Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme

Šport

Yaya Touré už má svoj realizačný tím: Slovan predstavil dvojicu asistentov trénera
Yaya Touré už má svoj realizačný tím: Slovan predstavil dvojicu asistentov trénera
Niké liga
Unikátny česko-slovenský súboj na Zlatej tretre: Zapletalová sa predstaví v inej disciplíne
Unikátny česko-slovenský súboj na Zlatej tretre: Zapletalová sa predstaví v inej disciplíne
Beh
Španielsko – Kapverdy: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Španielsko – Kapverdy: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Dominancia počas celého turnaja: Slovensko zvíťazilo na ME a zaistilo si postup
Dominancia počas celého turnaja: Slovensko zvíťazilo na ME a zaistilo si postup
Ostatné

Auto-moto

TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy

Kariéra a motivácia

FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
O práci s humorom
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Rady a tipy
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy

Technológie

Vojna na Ukrajine prekročila ďalšiu hranicu. Kyjev mal otestovať drony, ktoré samy našli a zabili ruských vojakov bez zásahu človeka
Vojna na Ukrajine prekročila ďalšiu hranicu. Kyjev mal otestovať drony, ktoré samy našli a zabili ruských vojakov bez zásahu človeka
Armádne technológie
Kolaps hviezdy môže mať zvláštnejší koniec, než sme si mysleli. Vo vnútri sa podľa fyzikov môže zrodiť mini vesmír
Kolaps hviezdy môže mať zvláštnejší koniec, než sme si mysleli. Vo vnútri sa podľa fyzikov môže zrodiť mini vesmír
Vesmír
Severokórejská nútená práca sa dostáva až do Európy. Robotníci pracujú 16 hodín denne a domov si odnesú len pár dolárov
Severokórejská nútená práca sa dostáva až do Európy. Robotníci pracujú 16 hodín denne a domov si odnesú len pár dolárov
Správy
Prečo sa tak ťažko zbavujeme starých návykov? Vedci našli chemický signál, ktorý môže vysvetliť, prečo sa niektoré správanie stále vracia
Prečo sa tak ťažko zbavujeme starých návykov? Vedci našli chemický signál, ktorý môže vysvetliť, prečo sa niektoré správanie stále vracia
Veda a výskum

Bývanie

Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa

Pre kutilov

Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Miroslav (43) zmizol počas
Domáce
Miroslav (43) zmizol počas cesty domov: Vracal sa z Talianska na bicykli, posledná stopa vedie SEM!
Podozrivých z nedbalosti zatkli,
Zahraničné
Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku
Veľké protesty vo švajčiarskej
Zahraničné
VEĽKÉ PROTESTY pred summitom G7: V uliciach Ženevy vypukol CHAOS! Do mesta povolali policajné zložky z celej krajiny
Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný
Zahraničné
Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný papagáj: Malý zelený tvor je pre miestnych nočnou morou, sú už zúfalí!

Ďalšie zo Zoznamu