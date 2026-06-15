Polícia obvinila muža, ktorý na diaľnici pri Prešove nafúkal takmer tri promile

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
PREŠOV - Polícia obvinila muža, ktorý pri kontrole nafúkal takmer tri promile. Krajská policajná hliadka informovala, že ho zastavili na diaľnici D1 pri Prešove v smere na Košice v piatok (12. 6.) v rámci dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na kontrolu elektronických diaľničných známok.
„Dopoludnia v uvedený deň na odpočívadle bol policajnou hliadkou zastavený aj 30-ročný vodič osobného vozidla. Pri kontrole bol podrobený aj dychovej skúške a výsledok dosiahol takmer 2,9 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Nezodpovedný vodič skončil v cele policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných úkonov voči nemu poverený príslušník Diaľničného oddelenia Policajného zboru Beharovce vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.