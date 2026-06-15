Zo Saganovho syna je už veľký chlapec: Takýto má preňho plán!

BRATISLAVA - Legendárny cyklistický šampión Peter Sagan sa pred pár dňami objavil v Bratislave, kde spôsobil poriadny ošiaľ! Športová ikona spoločne s tímom hurbanovského pivovaru Zlatý Bažant totiž odpálila novinku, aká na našom trhu doteraz chýbala.
Zatiaľ čo väčšina ľudí si v letných mesiacoch užíva zaslúžený oddych, trojnásobný majster sveta je neustále na cestách. „Akurát aj sem som prišiel z Korziky, som si trochu vydýchol, lebo sme boli päť dní na dovolenke s Marlonom... Stále čosi cestovné riešim,“ opisuje Sagan svoj hektický režim, počak ktorého si stihol utrhnúť pár dní voľna pre spoločné chvíle strávené s najdôležitejším človekom v jeho živote.
Jeho rýchly životný štýl je plný povinností a eventov, na športovanie je však času menej. „Eventov je veľa, ale snažím sa stále nejako hýbať. Buď skočím do posilňovne, alebo na tých eventoch jazdím na bicykli, takže stále nejaký šport sa pokúšam do toho vsunúť,“ prezrádza Peter, ktorý sa pred časom objavil aj v hľadáčiku tvorcov tanečnej šou Let's Dance. Na otázku, ako je na tom so svojimi tanečnými krokmi teraz, odpovedal pohotovo a so smiechom: „To som už zabudol.“
Hoci sa sám v minulosti zvŕtal na tanečnom parkete, v tohtoročnej sérií sa neobjavil ani v publiku. Dôvod bol prozaický. „Bol som veľmi zaneprázdnený. Ale jedenkrát, keď som prechádzal cez Bratislavu, tak som šiel Elišku a Kika pozrieť na tréning, takže som sa postretával aj s tanečníkmi a hercami a bolo to celkom spríjemnenie dňa,“ uviedol veci na pravú mieru.
A prezradil aj to, že spojil sily s tímom hurbanovského pivovaru a spoločne sa pustili do radikálneho kroku - redefinovať kategóriu funkčných nápojov pre aktívnych ľudí. A práve tu Sagan prebral plnú kontrolu. „Počas mojej kariéry som vyskúšal množstvo športových nápojov. Keď ma tím zo Zlatého Bažanta oslovil, aby som sa podieľal priamo na vývoji, bola to pre mňa výzva. Chcel som pre Slovákov priniesť niečo, čo si po dobrom tréningu dajú s chuťou. Na výsledok som naozaj hrdý,“ dopĺňa trojnásobný majster sveta na margo novinky Zlatý Bažant Radler 0,0 % ŠPORT. „Premýšľali sme, aby to malo čosi z piva, ale aj aby to bolo chuťovo dobré, a preto sme sa nakoniec rozhodli pre citrón a pomaranč,“ vysvetlil detaily tajnej receptúry, ktorej základom je poctivé nealkoholické pivo a ovocná šťava z citrusov, pričom nápoj obsahuje sacharidy a zmes vitamínov, ktoré prispievajú k zníženiu únavy a správnemu energetickému metabolizmu.
Sagan, ktorého vlastnoručný podpis sa vyníma na novom produkte, ho plánuje osobne otestovať po každom náročnom cyklistickom výjazde či tréningu. Z jeho najnovších plánov a ciest, ktoré ho v najbližších týždňoch čakajú, však bežným smrteľníkom doslova odpadne sánka...
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