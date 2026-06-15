Ed Sheeran po turné zavesí gitaru na klinec a s hudbou končí! Jeho dôvod je vážny...

ARIZONA - Fanúšikovia očakávali ďalší večer plný hitov, no Ed Sheeran im počas víkendového koncertu v Arizone pripravil aj nečakané priznanie. Britský spevák počas úvodného koncertu severoamerickej časti svojho turné LOOP v Glendale naznačil, že po skončení koncertnej šnúry plánuje na neurčitý čas prerušiť hudobnú kariéru.
Počas vystúpenia sa Ed Sheeran obrátil na publikum s odkazom, ktorý mnohých zaskočil. Priznal, že keď sa turné skončí, chce si dať pauzu a venovať sa rodine. Konkrétne povedal, že by rád „robil otcovské veci“ a trávil viac času so svojimi dcérami Lyrou a Jupiter, ktoré vychováva s manželkou Cherry Seaborn. Pre fanúšikov je to o to väčšie prekvapenie, že spevák práve odštartoval rozsiahlu severoamerickú časť turné.
Tá sa začala 13. júna v Glendale v Arizone a potrvá až do novembra, pričom posledný americký koncert má odohrať 7. novembra v Tampe na Floride. Samotné svetové turné LOOP však podľa zverejneného harmonogramu pokračuje až do decembra. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Ed Sheeran plánoval definitívne ukončiť hudobnú kariéru. Naopak, jeho slová naznačujú, že ide skôr o ďalšiu prestávku po rokoch nepretržitého koncertovania.
Nie je to pritom prvýkrát. V minulosti si už doprial niekoľko dlhších pauz, keď sa stiahol z verejného života po náročných turné a sústredil sa na súkromie. Tentoraz však z jeho vyjadrení cítiť, že hlavným dôvodom sú deti. Sheeran strávil veľkú časť roka 2026 na cestách – od Nového Zélandu cez Austráliu až po Južnú Ameriku a teraz Severnú Ameriku. Po mesiacoch mimo domova chce podľa vlastných slov uprednostniť rodinu pred pracovnými povinnosťami.
Fanúšikov zároveň znepokojili aj správy o jeho vydavateľskej budúcnosti. V máji totiž vyšlo najavo, že sa rozišiel s vydavateľstvami Atlantic Records a Asylum Records, pod ktorými vydával hudbu počas najúspešnejších rokov svojej kariéry. Nejde však o konflikt ani odchod z hudobného priemyslu. Sheeran sa rozhodol vydávať svoju tvorbu prostredníctvom vlastnej značky Gingerbread Man Records, nad ktorou má väčšiu kontrolu.
Najväčšou otázkou teraz zostáva, ako dlho bude plánovaná prestávka trvať. Sheeran konkrétny termín návratu nespomenul. Práve preto sa medzi fanúšikmi začali objavovať obavy, že by mohol nasledovať niekoľkoročný útlm podobný tomu, aký zažil po turné Divide. Ak sa však dá veriť jeho doterajšej kariére, hudba preňho zostáva príliš dôležitou súčasťou života na to, aby sa jej vzdal natrvalo. Ed Sheeran plánuje načas zmiznúť z hudobnej scény – nie preto, že by stratil chuť tvoriť, ale preto, že chce byť jednoducho otcom.
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