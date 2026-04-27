Tisíce ľudí pijú TÚTO KÁVU, no lekárka dvíha VAROVNÝ PRST: Chutí skvele, ale v tele vám môže spôsobiť SPÚŠŤ!

HANOJ - Trend pitia vajíčkovej kávy, ktorý sa šíri z Vietnamu, získava na sociálnych sieťach čoraz väčšiu popularitu. Odborníci však upozorňujú na možné zdravotné riziká, od nákazy salmonelou až vážne tráviace ťažkosti, a to najmä u rizikových skupín.
Nápoj známy ako „vajíčková káva“ pochádza z Vietnamu. Pripravuje sa zmiešaním vaječných žĺtkov s cukrom a kondenzovaným mliekom. Keď sa táto zmes naleje na silnú vietnamskú kávu, výsledkom je sladký, nadýchaný nápoj, ktorý chutí ako dezert. Mnohí používatelia sociálnych sietí ho dokonca prirovnávajú k marshmallow. Vo vietnamčine sa nápoj nazýva cà phê trứng, čo v preklade znamená „vajíčková káva“.
Jeho pôvod siaha zrejme do Hanoja, do 40. rokov minulého storočia. Aj iné kultúry majú svoje verzie tohto nápoja, informuje portál New York Post. Napríklad v Taliansku pripravujú zabaglione, ktoré vzniká šľahaním vaječných žĺtkov s cukrom a často sa podáva spolu s kávou. Na Instagrame si komentujúci väčšinou vajíčkovú kávu pochvaľujú. „Najlepšia na svete,“ napísal jeden z nich. „Robil som to a je to veľmi dobré,“ priznal sa iný. Niektorí ľudia však boli voči miešaniu žĺtkov do kávy skeptickí. „Chutí to ako salmonela,“ uviedol jeden používateľ Instagramu. Ďalší napísal: „Vyzerá to nechutne.“
Riziko kontaminácie
Vaječné žĺtky sa však počas šľahania úplne neuvaria, čo môže zvyšovať riziko kontaminácie. „Salmonela je vážnym rizikom, na ktoré treba myslieť pri príprave vajíčkovej kávy,“ uviedla lekárka Sujatha Reddyová zo štátu Georgia. Pre Fox News Digital uviedla, že baktérie salmonely možno zničiť iba tepelnou úpravou surového vajca. Medzi príznaky nákazy patria hnačka, horúčka, kŕče v bruchu, nevoľnosť a zvracanie. Odborníčka upozornila aj na to, že vážnejšie následky salmonely sú obzvlášť citlivé tehotné ženy a starší ľudia.
Pokiaľ ide o výživové hodnoty, Reddyová uviedla, že kvalita bielkovín je rovnaká v surových, ako aj vo varených vajciach, no kondenzované mlieko je veľmi kalorické. Konzumácia surových vajec môže podľa nej znižovať schopnosť tela vstrebávať niektoré vitamíny skupiny B vrátane biotínu. „Ak už musíte jesť surové vajce, najlepšie je použiť pasterizované vajcia v škrupine,“ odporučila a doplnila, že v tomto prípade prevažujú riziká nad prínosmi.