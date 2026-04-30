KONIEC MÝTOM o cholesterole: Vedci sledovali tisíce ľudí, TÁTO potravina chráni mozog pred Alzheimerom!

USA - Nová rozsiahla štúdia naznačuje, že pravidelná konzumácia vajec môže mať ochranný účinok na mozog. Už dve porcie týždenne podľa vedcov znižujú riziko Alzheimerovej choroby približne o pätinu.

Jednoduchá potravina, ktorú má väčšina ľudí bežne v chladničke, by mohla zohrávať dôležitú úlohu v prevencii demencie. Vedci totiž zistili, že pravidelná konzumácia vajec súvisí s nižším rizikom vzniku Alzheimerovej choroby. Výskum ukázal, že ľudia, ktorí jedia vajcia dvakrát až štyrikrát týždenne, majú o 20 percent nižšie riziko rozvoja tohto ochorenia. Ešte výraznejší efekt bol zaznamenaný u tých, ktorí si ich doprajú päťkrát týždenne alebo častejšie – v ich prípade sa riziko znížilo až o 27 percent.

Ako informuje Daily Mail, štúdiu realizovali odborníci z Loma Linda University, ktorí sledovali takmer 40-tisíc mužov a žien počas obdobia 15 rokov. Zaujímavé je, že aj mierna konzumácia – napríklad raz či dvakrát mesačne – priniesla určitý benefit, konkrétne 17-percentné zníženie rizika v porovnaní s ľuďmi, ktorí vajcia nejedli vôbec.

Podľa vedcov sú za tým najmä živiny obsiahnuté vo vajciach. Dôležitú úlohu zohráva cholín, látka podporujúca tvorbu acetylcholínu – chemickej zlúčeniny nevyhnutnej pre správne fungovanie mozgových buniek a pamäť. Vajcia sú zároveň bohaté aj na vitamín B12, ktorý je kľúčový pre kognitívne funkcie.

Je ich konzumácia bezpečná?

Aj keď sa vajcia v minulosti spájali s vyššou hladinou cholesterolu, odborníci dnes tvrdia, že ich konzumácia je bezpečná. British Heart Foundation dokonca uvádza, že väčšina ľudí môže bez obáv zjesť aj jedno vajce denne. Demencia pritom predstavuje čoraz väčší problém. Len v Spojenom kráľovstve žije približne milión ľudí s týmto ochorením a odhady hovoria, že do roku 2040 by toto číslo mohlo narásť na 1,4 milióna.

Keďže liečba stále nie je dostupná, odborníci čoraz viac zdôrazňujú význam prevencie. Správa z roku 2024 od The Lancet Commission on Dementia naznačuje, že takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť alebo ich aspoň oddialiť zmenou životného štýlu – napríklad obmedzením fajčenia, alkoholu, ale aj väčšou fyzickou aktivitou či sociálnym kontaktom. Najnovšie zistenia tak naznačujú, že aj malé zmeny v jedálničku môžu mať v dlhodobom horizonte významný vplyv na zdravie mozgu.

