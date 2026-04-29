Veľké sťahovanie v Bojniciach: Obľúbené pandy opustili Slovensko! Vieme, kde skončili

BOJNICE - Mláďatá pandy červenej z Národnej zoologickej záhrady Bojnice našli nový domov v zahraničí. Samica Cuky odcestovala do zoo v nemeckom Gelsenkirchene, samec Luky do zoo v maďarskom meste Pécs. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
Priblížila, že mláďatá sa v Bojniciach narodili vlani páru Bambu a Maa, nový domov si našli na základe odporúčania koordinátora pre chov pandy červenej. Transport Cuky sa uskutočnil v polovici apríla, transport Lukyho uplynulý týždeň. „V expozícii v blízkosti vchodu do zoo môžu návštevníci stále vidieť aj rodičovský pár,“ doplnila zoo. Panda červená je podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody vedená ako ohrozený druh. Populáciu ohrozujú najmä klimatická zmena, strata biotopov či nelegálny obchod so zvieratami.