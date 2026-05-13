Chcete udržať ŠALÁT čerstvý dva týždne? Tak neprehliadnite TENTO návod! Väčšina ho skladuje zle

LONDÝN - Listový šalát často zvädne už pár dní po nákupe a končí v koši. Jedna žena však prišla na jednoduchý spôsob, ako ho udržať chrumkavý výrazne dlhšie. Tvrdí, že stačí zmeniť jedinú vec pri skladovaní v chladničke.
Šalát patrí medzi potraviny, ktoré sa kazia mimoriadne rýchlo. Stačí pár dní v chladničke a pôvodne chrumkavé listy sa zmenia na mokrú a slizkú masu. Mnohí ľudia pritom netušia, že problém môže spôsobovať samotný obal zo supermarketu.
Novinárka Katherine McPhillips priznala, že ju neustále vyhadzovanie zvädnutého šalátu začalo frustrovať. Okrem zbytočne vyhodených peňazí ju trápila aj vlhkosť, ktorá sa z pokazených listov šírila po celej chladničke, píše Mirror.
„Zvädnuté listy púšťali vodu a tá sa dostávala do zásuvky na zeleninu. Nakoniec som musela dôkladne čistiť celú chladničku a vyhodiť aj ďalšiu zeleninu, pretože začínala hniť,“ opísala svoje skúsenosti.
Plastový obal vraj šalátu škodí
Po menšom pátraní zistila, že uchovávanie šalátu v pôvodnom plastovom balení môže patriť medzi najhoršie spôsoby skladovania.
Listový šalát totiž prirodzene obsahuje veľké množstvo vody. Po zbere začne vlhkosť postupne unikať z listov a v uzavretom plastovom obale sa hromadí. Výsledkom je prostredie, v ktorom šalát veľmi rýchlo mäkne, hnedne a plesnivie.
Nadmerná vlhkosť navyše môže poškodiť aj ďalšie potraviny uložené v blízkosti.
Pomohla obyčajná alobalová fólia
Katherine sa rozhodla vyskúšať jednoduchý trik, ktorý ju podľa vlastných slov prekvapil výsledkom. Po príchode z obchodu šalát vybrala z plastového obalu a namiesto neho ho voľne zabalila do alobalu.
Tvrdí, že rozdiel bol obrovský.
„Šalát zostal čerstvý a chrumkavý aj takmer po dvoch týždňoch,“ uviedla.
Na rozdiel od plastu totiž alobal nie je úplne vzduchotesný. Vlhkosť sa tak nehromadí okolo listov, ale môže sa postupne odparovať. Vďaka tomu zostáva šalát chladný, no zároveň nie premokrený.
Stačia dve minúty práce
Postup je podľa nej mimoriadne jednoduchý. Stačí odstrániť pôvodný plastový obal, odtrhnúť väčší kus alobalu a šalát doň voľne zabaliť. Následne ho uložiť do spodnej časti chladničky.
Katherine tvrdí, že po viac než desiatich dňoch zostali listy stále čerstvé bez hnedých škvŕn či slizkého povrchu.
Takýto spôsob skladovania môže podľa nej pomôcť nielen ušetriť peniaze, ale aj výrazne obmedziť plytvanie potravinami.