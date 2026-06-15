Koniec ihiel a mutácií? Vakcína navrhnutá umelou inteligenciou sa pichá BEZ ihly! Výsledky šokujú

CAMBRIDGE - Výskumníci z Cambridgeskej univerzity vyvinuli zásadne nový typ vakcíny, ktorej kľúčovú zložku navrhla umelá inteligencia (AI). Teraz sa prvýkrát testovala na ľuďoch, píše o tom vedecký spravodajský portál The Conversation.
Cieľom vedeckého výskumu je vyvinúť vakcínu, ktorá by účinkovala nielen proti všetkým známym variantom ľudského koronavírusu, ale aj proti príbuzným vírusom netopierov, ktoré by sa mohli preniesť zo zvierat na ľudí a spôsobiť budúce pandémie.
Výsledky štúdie sú povzbudivé, pretože imunitné reakcie po očkovaní boli mierne. Ako dlho trvá ochrana a či budú potrebné ďalšie posilňovacie dávky, zatiaľ nie je známe. Na zistenie, či vakcína dokáže v reálnom svete zabrániť vírusovým infekciám alebo ich znížiť, sú preto potrebné ďalšie rozsiahlejšie štúdie.
Problém s neustálymi mutáciami
Tradičné vakcíny „trénujú“ náš imunitný systém, aby rozpoznával jeden konkrétny vírus. Problém je v tom, že vírusy mutujú a keď sa dostatočne zmenia, vakcína prestane účinkovať. Preto každý rok potrebujeme novú vakcínu proti chrípke a od roku 2021 sa opakovane aktualizujú aj vakcíny proti COVID-19. AI ponúka spôsob, ako to obísť.
Analýzou genetických údajov z tisícov príbuzných vírusov dokáže identifikovať rovnaké časti v rôznych kmeňoch, ktoré sa pravdepodobne časom nezmenia. Takto vyvinutá vakcína by mala účinkovať proti celej čeľadi vírusov, nielen proti konkrétnemu kmeňu, s ktorým sa začalo.
Skenovanie vírusov pomocou AI
Vedci z Cambridge použili umelú inteligenciu na skenovanie vírusov z čeľade sarbekovírusov, ktorá zahŕňa vírusy spôsobujúce SARS aj COVID a celý rad zvieracích koronavírusov. Hľadali spoločné znaky, ktorých sa pravidelné mutácie do značnej miery nedotkli. Tieto vlastnosti sa stali základom vakcíny, ktorá využíva DNA a vo všeobecnosti je stabilnejšia ako mRNA vakcíny. Uľahčuje to ich skladovanie a prepravu v krajinách s nižšími príjmami, kde je obmedzená infraštruktúra „chladiaceho reťazca“.
Môžu sa tiež podávať aj bez ihiel. Vakcína sa dostáva do tela cez kožu prúdom kvapaliny pod vysokým tlakom, vďaka čomu je podávanie menej bolestivé a ľahšie sa používa vo väčšom množstve počas epidémie. Tieto praktické výhody sú dôležité, ak samotná vakcína dokáže chrániť aj pred vírusmi, s ktorými sme sa ešte nestretli. Na rozdiel od tradičných vakcín by mohli poskytnúť rýchlu imunitu proti novým a vznikajúcim vírusovým hrozbám.