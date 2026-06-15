Pondelok15. jún 2026, meniny má Vít, zajtra Bianka, Blanka

Koniec ihiel a mutácií? Vakcína navrhnutá umelou inteligenciou sa pichá BEZ ihly! Výsledky šokujú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

CAMBRIDGE - Výskumníci z Cambridgeskej univerzity vyvinuli zásadne nový typ vakcíny, ktorej kľúčovú zložku navrhla umelá inteligencia (AI). Teraz sa prvýkrát testovala na ľuďoch, píše o tom vedecký spravodajský portál The Conversation.

Cieľom vedeckého výskumu je vyvinúť vakcínu, ktorá by účinkovala nielen proti všetkým známym variantom ľudského koronavírusu, ale aj proti príbuzným vírusom netopierov, ktoré by sa mohli preniesť zo zvierat na ľudí a spôsobiť budúce pandémie.

Výsledky štúdie sú povzbudivé, pretože imunitné reakcie po očkovaní boli mierne. Ako dlho trvá ochrana a či budú potrebné ďalšie posilňovacie dávky, zatiaľ nie je známe. Na zistenie, či vakcína dokáže v reálnom svete zabrániť vírusovým infekciám alebo ich znížiť, sú preto potrebné ďalšie rozsiahlejšie štúdie.

Problém s neustálymi mutáciami

Tradičné vakcíny „trénujú“ náš imunitný systém, aby rozpoznával jeden konkrétny vírus. Problém je v tom, že vírusy mutujú a keď sa dostatočne zmenia, vakcína prestane účinkovať. Preto každý rok potrebujeme novú vakcínu proti chrípke a od roku 2021 sa opakovane aktualizujú aj vakcíny proti COVID-19. AI ponúka spôsob, ako to obísť.

Analýzou genetických údajov z tisícov príbuzných vírusov dokáže identifikovať rovnaké časti v rôznych kmeňoch, ktoré sa pravdepodobne časom nezmenia. Takto vyvinutá vakcína by mala účinkovať proti celej čeľadi vírusov, nielen proti konkrétnemu kmeňu, s ktorým sa začalo.

Skenovanie vírusov pomocou AI

Vedci z Cambridge použili umelú inteligenciu na skenovanie vírusov z čeľade sarbekovírusov, ktorá zahŕňa vírusy spôsobujúce SARS aj COVID a celý rad zvieracích koronavírusov. Hľadali spoločné znaky, ktorých sa pravidelné mutácie do značnej miery nedotkli. Tieto vlastnosti sa stali základom vakcíny, ktorá využíva DNA a vo všeobecnosti je stabilnejšia ako mRNA vakcíny. Uľahčuje to ich skladovanie a prepravu v krajinách s nižšími príjmami, kde je obmedzená infraštruktúra „chladiaceho reťazca“.

Môžu sa tiež podávať aj bez ihiel. Vakcína sa dostáva do tela cez kožu prúdom kvapaliny pod vysokým tlakom, vďaka čomu je podávanie menej bolestivé a ľahšie sa používa vo väčšom množstve počas epidémie. Tieto praktické výhody sú dôležité, ak samotná vakcína dokáže chrániť aj pred vírusmi, s ktorými sme sa ešte nestretli. Na rozdiel od tradičných vakcín by mohli poskytnúť rýchlu imunitu proti novým a vznikajúcim vírusovým hrozbám.

Viac o téme: TestovanieVakcínaIhlyUmelá inteligenciaĽudia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Obrie vyšetrovanie OpenAI! Tvorca
Obrie vyšetrovanie OpenAI! Tvorca ChatGPT čelí žalobám za samovraždy aj mrazivým obvineniam
Zahraničné
Európska komisia pochybila pri
Európska komisia pochybila pri vakcínach: Začiernené a tajné zmluvy boli podľa súdu chybou
Zahraničné
Prevrat vo výskume: Vakcína
Prevrat vo výskume: Vakcína vytvorená AI sa už testuje! Má zabrániť pandémiám
Zaujímavosti
Umelá inteligencia prepisuje históriu
Umelá inteligencia prepisuje históriu a pracovný trh: Týchto osem POVOLANÍ môže do roku 2030 úplne ZMIZNÚŤ!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zo Saganovho syna je už veľký chlapec: Takýto má preňho plán!
Zo Saganovho syna je už veľký chlapec: Takýto má preňho plán!
Prominenti
Slovenské hviezdy v Spielbergovom filme: Mňahončák a NEUVERÍTE, ktorá herečka je súčasťou projektu!
Slovenské hviezdy v Spielbergovom filme: Mňahončák a NEUVERÍTE, ktorá herečka je súčasťou projektu!
Prominenti
Premiéri SR a Indie označili odvetvia možnej hlbšej spolupráce
Premiéri SR a Indie označili odvetvia možnej hlbšej spolupráce
Správy

Domáce správy

Cesta do praveku: V
Cesta do praveku: V Bošáckej doline pribudol unikátny archeopark so zvieratami
dromedar.sk
Polícia obvinila muža, ktorý
Polícia obvinila muža, ktorý na diaľnici pri Prešove nafúkal takmer tri promile
Domáce
Jozef Ráž
Minister Ráž sa ešte pri kandidatúre na primátora Bratislavy nerozhodol, čas chce do konca júna
Domáce
Za týždeň na slovenských cestách 224 nehôd, dvaja mŕtvi – polícia varuje pred nepozornosťou
Za týždeň na slovenských cestách 224 nehôd, dvaja mŕtvi – polícia varuje pred nepozornosťou
Trnava

Zahraničné

Podozrivých z nedbalosti zatkli,
Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku
Zahraničné
FOTO Veľké protesty vo švajčiarskej
VEĽKÉ PROTESTY pred summitom G7: V uliciach Ženevy vypukol CHAOS! Do mesta povolali policajné zložky z celej krajiny
Zahraničné
FOTO Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný
Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný papagáj: Malý zelený tvor je pre miestnych nočnou morou, sú už zúfalí!
Zahraničné
Filipíny opäť zasiahlo silné
Filipíny opäť zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy prišli len týždeň po tragédii
Zahraničné

Prominenti

Ed Sheeran
Ed Sheeran po turné zavesí gitaru na klinec a s hudbou končí! Jeho dôvod je vážny...
Zahraniční prominenti
Peter Sagan predstavil novinku
Zo Saganovho syna je už veľký chlapec: Takýto má preňho plán!
Domáci prominenti
Veľmi smutná správa: Zomrela
Veľmi smutná správa: Zomrela mama seriálového Alfa!
Zahraniční prominenti
Náhla smrť Marešovej asistentky
Náhla smrť Marešovej asistentky (†42): Odhalil príčinu smrti a splnil jej posledné prianie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Koniec ihiel a mutácií?
Koniec ihiel a mutácií? Vakcína navrhnutá umelou inteligenciou sa pichá BEZ ihly! Výsledky šokujú
Zaujímavosti
Obdobie skúšok prináša mladým
Obdobie skúšok prináša mladým obrovský stres: Neurologička varuje pred chybou, ktorú robia mnohí
Zaujímavosti
Výbuch v Havane: Čierna
Výbuch v Havane: Čierna ruka si na slávneho Carusa počkala priamo v opere
dromedar.sk
Max Alexander dobýja svet
Desaťročný návrhár dobýja svet módy: VIDEO Tvrdí, že bol v minulom živote Gucci!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Detská pokožka si pamätá
Detská pokožka si pamätá každé spálenie: Robíte aj vy túto chybu pri SPF?
plnielanu.sk

Ekonomika

Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Unikát v peňaženke: Do obehu sa dostáva nová 2-eurovka, pripomína legendárny triumf! (foto)
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Historická dohoda otriasla trhmi: Ropa padla najviac za posledné mesiace, európske akcie lámali rekordy!
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Kažimír: V úzadí číhajú inflačné riziká (komentár)
Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme
Berieme peniaze na úkor ostatných? Exkluzívny prieskum odhalil nepríjemnú pravdu o slovenskom sociálnom systéme

Šport

Búrlivá reakcia na slová šéfa UEFA: Debutanti vracajú úder a postavili sa proti výroku prezidenta
Búrlivá reakcia na slová šéfa UEFA: Debutanti vracajú úder a postavili sa proti výroku prezidenta
Reprezentácia
Mourinho chce po svojom boku bývalú hviezdu Realu: V Madride môže odštartovať trénerskú kariéru
Mourinho chce po svojom boku bývalú hviezdu Realu: V Madride môže odštartovať trénerskú kariéru
La Liga
Skokanka týždňa: Pohánková urobila v rebríčku masívny progres, Djokovič sa opäť prepadol
Skokanka týždňa: Pohánková urobila v rebríčku masívny progres, Djokovič sa opäť prepadol
WTA
MS VO FUTBALE 2026 Nechýbalo veľa, aby hral za dnešného súpera: Hrdinu Švédska prehovoril až jeho otec
MS VO FUTBALE 2026 Nechýbalo veľa, aby hral za dnešného súpera: Hrdinu Švédska prehovoril až jeho otec
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy

Kariéra a motivácia

FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
FOBO – Nový strašiak na slovenských pracoviskách. Bojíte sa, že vás nahradí AI alebo mladší kolega?
Trendy na trhu práce
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
Už od rána spieva? Ako prežiť prehnane energického kolegu, keď vy ste ešte len pri prvej káve
O práci s humorom
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Kariéra na 10 rokov dopredu? Zabudnite. Radšej sa sústreďte na týchto 10 krokov
Motivácia a inšpirácia
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Letné brigády: Staňte sa animátorom na Slovensku alebo v Chorvátsku
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Prírodné železo aj omladzujúci efekt. Stačí hrsť moruší denne
Rady a tipy
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Ako odkôstkovať čerešne pomocou slamky?
Rady a tipy

Technológie

Kolaps hviezdy môže mať zvláštnejší koniec, než sme si mysleli. Vo vnútri sa podľa fyzikov môže zrodiť mini vesmír
Kolaps hviezdy môže mať zvláštnejší koniec, než sme si mysleli. Vo vnútri sa podľa fyzikov môže zrodiť mini vesmír
Vesmír
Severokórejská nútená práca sa dostáva až do Európy. Robotníci pracujú 16 hodín denne a domov si odnesú len pár dolárov
Severokórejská nútená práca sa dostáva až do Európy. Robotníci pracujú 16 hodín denne a domov si odnesú len pár dolárov
Správy
Prečo sa tak ťažko zbavujeme starých návykov? Vedci našli chemický signál, ktorý môže vysvetliť, prečo sa niektoré správanie stále vracia
Prečo sa tak ťažko zbavujeme starých návykov? Vedci našli chemický signál, ktorý môže vysvetliť, prečo sa niektoré správanie stále vracia
Veda a výskum
Vedci vypli rakovine schopnosť opravovať DNA. Nový mechanizmus môže pomôcť prekonať odolnosť voči liečbe
Vedci vypli rakovine schopnosť opravovať DNA. Nový mechanizmus môže pomôcť prekonať odolnosť voči liečbe
Veda a výskum

Bývanie

Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa

Pre kutilov

Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam sa najviac darí v druhom polčase života: To najlepšie ich ešte len čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Podozrivých z nedbalosti zatkli,
Zahraničné
Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku
Veľké protesty vo švajčiarskej
Zahraničné
VEĽKÉ PROTESTY pred summitom G7: V uliciach Ženevy vypukol CHAOS! Do mesta povolali policajné zložky z celej krajiny
Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný
Zahraničné
Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný papagáj: Malý zelený tvor je pre miestnych nočnou morou, sú už zúfalí!
Šokujúca skúsenosť mamičky zo
Domáce
Šokujúca skúsenosť mamičky zo Žiliny: Jej synček (7) dostal v obchode náhly záchvat! Otrasná reakcia ľudí

Ďalšie zo Zoznamu