VEĽKÉ PROTESTY pred summitom G7: V uliciach Ženevy vypukol CHAOS! Do mesta povolali policajné zložky z celej krajiny

ŽENEVA - Demonštranti počas uplynulého víkendu v Ženeve pri protestnom pochode proti summitu skupiny veľkých svetových ekonomík G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okná v niekoľkých budovách a hádzali kamene na políciu. Tá proti nim musela použiť slzotvorný plyn. Do pochodu, ktorý bol spočiatku pokojný, sa podľa odhadov bezpečnostných zložiek zapojilo okolo 20-tisíc ľudí.
Účastníci protestovali primárne proti kapitalizmu, demonštrovali ale napríklad aj za väčšiu podporu Palestínčanov. Pochod usporiadalo zhruba 60 rôznych zoskupení, vrátane feministických či odborových organizácií. Upozornila na to agentúra DPA.
Protest proti top krajinám sveta
Demonštranti uviedli, že protestujú proti G7 ako symbolu koncentrovanej politickej a ekonomickej moci. Šéf a najväčší akcionár automobilky Tesla Elon Musk sa tento týždeň stal prvým dolárovým bilionárom na svete, čo posilnilo obavy ohľadom majetkovej nerovnosti, upozornila agentúra Reuters.
Summit sa uskutoční od pondelka do stredy vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, ktoré leží pri Ženevskom jazere. Francúzske úrady odmietli v tomto meste protesty povoliť, preto organizátori pochod usporiadali v zhruba 50 kilometrov vzdialenej Ženeve.
Ženevská polícia kvôli obavám z nepokojov povolala posily z celej krajiny. Tisíce policajtov už dva dni po celom meste kontrolovali automobily a totožnosť ľudí, píše DPA.
"Pre mňa je to stretnutie bohatých, ktoré opäť ukazuje, ako sa môžu bohatí stať ešte bohatšími, zatiaľ čo chudobní zostávajú pozadu," uviedla na adresu summitu G7 jedna z protestujúcich. Podľa agentúry DPA boli nápisy na rade transparentov namierené proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Polícia sa držala v pozadí a pozdĺž trasy pochodu nebolo takmer vidieť, píše DPA.
Stovky ženevských obchodov, hotelov a ďalších podnikov pred demonštráciou zabednili svoje náklady. Dôvodom boli obavy z podobných škôd, aké spôsobili demonštrácie v roku 2003, ktoré prerástli v násilie a rabovanie. Vtedy sa v Ženeve protestovalo aj proti summitu v meste Évian-les-Bains. Išlo o summit skupiny G8, do ktorej patrilo aj Rusko. To bolo zo skupiny vylúčené po tom, čo v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym.