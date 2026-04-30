Celé roky ste prali ZLE! Odborníci odhalili PRAVDU o vašich džínsoch a TÚTO chybu robí väčšina z nás!

LONDÝN - Väčšina ľudí má zaužívané pracie návyky, ktoré však podľa odborníkov nie sú správne. Nové odporúčania ukazujú, že niektoré kúsky perieme zbytočne často – a iné naopak nedostatočne.
Pranie oblečenia patrí medzi bežné týždenné rutiny, no podľa odborníkov ho mnohí robia nesprávne. Analýza spoločnosti AO.com odhalila, že ľudia často nedodržiavajú odporúčané intervaly prania, čím zbytočne ničia oblečenie aj plytvajú energiou. Najväčším „prehreškom“ sú podľa expertov džínsy. Tie by sa mali prať až po približne desiatich noseniach, píše Daily Mail. Napriek tomu až 79 percent Britov ich perie častejšie, než je potrebné.
Ako často prať mikiny či svetre?
„Ľudia sa držia zaužívaných zvykov, ktoré však často nezodpovedajú tomu, ako je oblečenie navrhnuté na údržbu,“ vysvetlil odborník na práčky Gwil Snook. Podľa neho časté pranie džínsov nielenže nie je potrebné, ale môže negatívne ovplyvniť ich farbu aj tvar. Podobne sú na tom mikiny či svetre. Mikiny je možné nosiť šesť až sedemkrát, pokiaľ nie sú viditeľne špinavé alebo nezapáchajú. Svetre dokonca vydržia aj päť nosení, najmä ak sa nosia s ďalšou vrstvou oblečenia.
Urobte si tento 30-sekundový TEST: Ak váš vankúš zlyhá, OKAMŽITE ho vyhoďte, inak riskujete zdravie!
Na druhej strane existujú kúsky, pri ktorých by mali byť ľudia dôslednejší. Spodná bielizeň a ponožky by sa mali prať po každom použití. Napriek tomu viac ako tretina opýtaných priznala, že ponožky si oblečie viackrát, a takmer štvrtina robí to isté so spodnou bielizňou. „Tieto kúsky sú v neustálom kontakte s potom, preto ich opätovné nosenie nie je z hygienického hľadiska vhodné,“ upozorňuje Snook.
Odborníci zároveň radia, aby si ľudia pred praním vždy skontrolovali štítky na oblečení a vyhýbali sa zbytočnému praniu. Správne nastavenie práčky a vhodná starostlivosť totiž dokážu výrazne predĺžiť životnosť oblečenia. Zistenia tak naznačujú, že menej časté pranie môže byť nielen ekologickejšie, ale aj šetrnejšie k samotnému šatníku.