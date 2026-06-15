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Smutná správa: Nečakane zomrel Felix, ktorý sa narodil v bratislavskej ZOO pred 30 rokmi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer )
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu (13. 6.) viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Medveďa, ktorý patril k ikonickým zvieratám zoo, museli eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné výbehy zoo ešte zo 60. rokov. TASR o tom informovala vedúca odboru marketingu zoo Zuzana Očenášová.

„Úhyn nášho medveďa Felixa je pre nás veľmi smutnou správnou. Jeho zdravotný stav sa vzhľadom na vek začal zhoršovať, a to aj napriek intenzívnej veterinárnej starostlivosti. K rapídnemu zhoršeniu prišlo počas víkendu a po vyšetrení veterinárnym lekárom sme museli pristúpiť k uspatiu jedinca,“ priblížil riaditeľ zoo Matej Dobšovič.

Felix sa narodil v bratislavskej zoo v roku 1995. Bol pomerne bojazlivý jedinec, každú zmenu vo svojom obydlí vnímal podľa zoo veľmi citlivo. Pred tromi rokmi sa rozhodlo o rozšírení jeho pôvodného výbehu, po konzultácii s odborníkmi sa pristúpilo k takémuto riešeniu namiesto výstavby nového výbehu. V roku 2024 sa pôvodný výbeh medveďa rozšíril o susednú lesnú časť.

Zmena prostredia ho naštartovala

Medveď, ktorý celý život poznal iba svoj starý výbeh, mal podľa zoo k nemu zachovaný prístup a zároveň dostal k dispozícii prírodné lesné prostredie. Trvalo však niekoľko týždňov, kým sa prvýkrát odvážil vojsť do rozšírenej časti. Na nové prostredie reagoval podľa zoo veľmi pozitívne a trávil v ňom veľa času - spával v novom brlohu, vyhrabával korienky rastlín, prechádzal sa po svahovitom teréne a bol aktívnejší.

Zoo aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop. Z pôvodných 800 metrov štvorcových, v ktorých Felix žil, bude nový medvedinec na ploche s rozlohou 15.000 metrov štvorcových. V pôvodnom výbehu, kde žil Felix, už medvede umiestnené nebudú.

Viac o téme: ZooúmrtieMedveďFelixBratislava
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