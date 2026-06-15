Obyvateľov ulice TERORIZUJE obyčajný papagáj: Malý zelený tvor je pre miestnych nočnou morou, sú už zúfalí!

INVERNESS – Predstavte si, že ráno prídete k svojmu autu a nájdete ho kompletne zdemolované. Žiadny vandal s kľúčom v ruke ani opitý vodič. Za spúšťou v škótskom meste Inverness stojí niekto oveľa nečakanejší – malý zelený papagáj. Exotický operenec, konkrétne alexander malý (druh parakeeta), už mesiace terorizuje jedno z miestnych predmestí a na zaparkovaných vozidlách spôsobuje obrovské materiálne škody.
Miestni obyvatelia zo štvrti Lochardil sú už zúfalí. Vták sa podľa BBC v oblasti objavil vo februári tohto roka a odvtedy sa stal nočnou morou pre každého majiteľa auta. Podľa svedkov vták s obľubou sadá na kapoty a systematicky ničí gumové tesnenia okolo okien a stierače. Svojím silným zobákom z nich vytrháva obrovské kusy gumy.
Susedia hovoria o stovkách libier a čistom terore
„Slovo papagáj u nás v Inverness momentálne nepatrí medzi obľúbené,“ sťažuje sa miestna obyvateľka Cathleen MacKinnonová. „Tento malý tvor tu na autách spôsobuje hotovú spúšť. Ja sama som ho ešte nevidela, no tie škody, ktoré po ňom zostávajú, hovoria za všetko.“ Situácia zašla tak ďaleko, že ľudia začali svoje autá baliť do ochranných plachiet. Medzi susedmi sa šíria informácie o tom, že jeden z majiteľov už za opravu zničeného auta zaplatil v prepočte viac ako 900 eur.
Ďalšia z poškodených susediek, Chrissanne Robertsonová, opisuje predtým pokojné spolužitie s týmto netradičným návštevníkom. „Keď sa tu na začiatku roka objavil, všetci sme si mysleli, aký je krásny a milý. To nás ale rýchlo prešlo, keď sme videli, čo robí s našimi autami,“ hovorí Chrissanne. Odhaduje, že celkové škody na ulici už dosiahli tisíce eur. „Niekedy ho nevidíme aj dva týždne a už sa tešíme, že odletel. Na druhý deň ráno však zasa počuť len zúfalý krik susedov: Už je zasa späť!“
Úrady dali od problému ruky preč
Zúfalí občania sa pokúšali hľadať pomoc na rôznych miestach. Kontaktovali ochranárske organizácie RSPB Scotland, škótsku obdobu slobody zvierat SPCA aj štátnu agentúru NatureScot. Nikto im však nevedel pomôcť. Vyjadrenie mestskej rady Highland Council obyvateľov taktiež nepotešilo. Hovorca úradu stroho oznámil, že ich oddelenie pre životné prostredie do prípadu nezasiahne, nakoľko ide o „voľne žijúce vtáctvo“.
Hoci sú tieto papagáje bežnou súčasťou parkov v Londýne a na juhu Anglicka, kde ich žijú tisíce, na severe Škótska ide o obrovskú raritu. Odborníci predpokladajú, že ide o domáce zvieratko, ktoré niekomu uletelo.
Prečo to robí? Experti majú tri teórie
Prečo papagáj tak vášnivo likviduje stierače a tesnenia, zostáva sčasti záhadou. Agentúra NatureScot však ponúka tri možné vysvetlenia tohto agresívneho správania:
- Obrana teritória: Vták vidí v odraze skla svoj vlastný odraz a útočí na neho v domnienke, že ide o rivala.
- Nedostatok minerálov: Papagáj môže v gumovom materiáli inštinktívne vyhľadávať špecifické tuky alebo minerály, ktoré mu chýbajú.
- Nudí sa: Inteligentný vták jednoducho hľadá zábavu a hrou s gumou si kráti čas.