Irán tvrdí, že sa mu USA zaviazali platiť reparácie a uvoľniť zmrazené aktíva

TEHERÁN - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí a poskytnúť mu náhrady škôd spôsobených počas vojny. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters.
„Uvoľnenie zmrazených iránskych aktív, ako aj reparácie za škody, sú dva základné body. Americká strana sa zaviazala prijať opatrenia v oboch oblastiach,“ uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Napriek dohode však v Iráne voči Spojeným štátom panuje hlboká nedôvera. „Bohužiaľ, treba uznať, že hlboká nedôvera Iránu voči Spojeným štátom pramení z dlhej histórie zlých činov amerických lídrov. Spojené štáty majú pred sebou ešte dlhú cestu, kým si získajú dôveru iránskeho ľudu,“ pokračoval Bakájí.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Práve Libanon je podľa Bakájího integrálnou súčasťou dohody. Na programe Teheránu sú preto diplomatické návštevy v krajinách regiónu ešte predtým, ako bude dokument s USA v piatok podpísaný v Švajčiarsku. „Pokiaľ ide o spôsob a mechanizmus podpisu memoranda o porozumení, konečné rozhodnutie bude prijaté dnes a zajtra a jeho výsledky budú oficiálne oznámené,“ doplnil.
Hizballáh sa poďakoval Iránu
Militantné hnutie Hizballáh sa v pondelok poďakovalo Iránu za to, že trval na tom, aby bol Libanon zahrnutý v dohode. „Hizballáh vyjadruje hlbokú vďaku iránskym vodcom, silám a ľudu za ich neochvejnú podporu Libanonu, jeho ľudu a jeho odporu a za ich naliehanie na to, aby bol Libanon zahrnutý do akejkoľvek dohody vedúcej k ukončeniu vojny,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
Hizballáh doplnil, že „nebude akceptovať žiadnu agresiu, ktorá porušuje suverenitu jeho krajiny alebo prelieva krv jeho ľudu“. Prisľúbil, že „zostane zaviazaný legitímnemu a neochvejnému právu Libanonu brániť svoju krajinu, ľud a suverenitu, kým sa nedosiahne úplné stiahnutie Izraelu a vrátenie väzňov“. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok vyhlásil, že izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú tiež v „bezpečnostných zónach“ v Sýrii a Pásme Gazy. Iránske ministerstvo zahraničia zároveň očakáva, že končenú dohodu po počiatočnom období 60 dní podporí rezolúciou Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov.