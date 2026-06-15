Veľká zmena vo financovaní médií: Česká vláda ruší koncesionárske poplatky, televízia aj rozhlas dostanú menej!

PRAHA - Vláda dnes schválila návrh zákona, ktorý nahrádza financovanie verejnoprávnych médií z koncesionárskych poplatkov príspevkom zo štátneho rozpočtu. Česká televízia by mala v budúcom roku dostať zo štátneho rozpočtu 5,74 miliardy českých korún, čo je o miliardu menej, než plánuje tento rok vybrať na poplatkoch.
Český rozhlas by mal zo štátneho rozpočtu získať 2,065 miliardy korún, teda približne o 400 miliónov menej ako v tomto roku. Na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády o tom informoval minister kultúry Oto Klempíř za stranu Motoristé sobě. Vyjadrenia Českej televízie a Českého rozhlasu sa zisťujú.
Médiá dostanú približne o 15 percent menej
Obe inštitúcie majú zo štátneho rozpočtu dostať spolu 7,8 miliardy korún ((asi 322,7 milióna eur). Budú tak disponovať rovnakým objemom peňazí ako v roku 2024, teda pred minuloročným zvýšením televízneho a rozhlasového poplatku.
V porovnaní s týmto rokom pôjde približne o 15-percentný pokles. Podľa Klempířa to bude znamenať väčší tlak na efektívne fungovanie médií verejnej služby.
Návrh zákona obsahuje aj valorizačný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípade, že kumulovaná inflácia dosiahne desať percent.
Česká televízia a rozhlas varovali pred prepúšťaním
Obe médiá už v minulosti upozornili, že škrty v ich rozpočtoch by znamenali obmedzenie tvorby a prepúšťanie zamestnancov.
Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu sú v súčasnosti v štrajkovej pohotovosti.
Babiš kritizoval médiá za nedostatočné šetrenie
Podľa premiéra Andreja Babiša z hnutia ANO obe médiá po zrušení poplatkov ušetria najmenej 250 miliónov korún, ktoré v súčasnosti vynakladajú na ich vymáhanie.
„Myslíme si, že ani jedna z inštitúcií neprejavila záujem šetriť. Celá Európa šetrí, ale tieto dve médiá nešetria a nikto ich nekontroluje. A hlavné je, že sme to mali vo volebnom programe,“ uviedol Babiš. Obe verejnoprávne médiá podľa zákona kontrolujú ich rady. Výročné správy o ich činnosti a hospodárení schvaľuje Poslanecká snemovňa.
O výške príspevku budú rokovať poslanci
Premiér dodal, že pri prerokúvaní návrhu zákona v Poslaneckej snemovni očakáva diskusiu o výške príspevku. Podľa Klempířa navrhovaný objem peňazí vychádza z obdobia, keď boli Česká televízia aj Český rozhlas lídrami trhu. Vo svojich výročných správach pritom údajne neuvádzali nedostatok financií ako zásadný problém svojho ďalšieho rozvoja.
„Som presvedčený, že obaja riaditelia dokážu, že sú ľuďmi na správnom mieste a dobrými manažérmi. Rovnako ako sa dokázali vyrovnať so zvýšením rozpočtov, budú vedieť pracovať aj s mierne nižším rozpočtom v porovnaní s týmto rokom,“ uviedol Klempíř.
Minister tvrdí, že nezávislosť médií zostane zachovaná
Nezávislosť oboch médií podľa ministra zabezpečia súčasné zákony o Českej televízii a Českom rozhlase. Tie majú naďalej platiť v aktuálnom znení s výnimkou časti upravujúcej ich financovanie.
Česká televízia tento rok hospodári s rozpočtom 8,5 miliardy korún, pričom 6,7 miliardy tvoria príjmy z poplatkov. Český rozhlas má naplánované príjmy a výdavky vo výške viac ako 2,7 miliardy korún, z toho 2,4 miliardy má získať z poplatkov.
Aj pôvodný komplexný návrh zákona, ktorý napokon vláda nepoužije, počítal s návratom rozpočtov na úroveň roku 2024, teda pred minuloročným zvýšením poplatkov.
ČT a ČRo by po zmene financovania mohli podľa svojich odhadov prepustiť až 700 ľudí
Česká televízia a Český rozhlas sa v prípade prijatia vládneho zákona o financovaní verejnoprávnych médií zo štátneho rozpočtu nevyhnú prepúšťaniu. Vyplýva to z vyjadrení šéfa televízie Hynka Chudárka a generálneho riaditeľa rozhlasu Reného Zavorala. Celkovo by obe médiá mohli podľa prvých odhadov opustiť 450 až 700 zamestnancov.
ČT by podľa Chudárka musela obmedziť výrobu a prepustiť odhadom asi 300 až 500 ľudí z 2900. ČT by mala od budúceho roka zo štátneho rozpočtu získať zhruba o jednu miliardu menej, než má k dispozícii tento rok. Chudárek to uviedol v Českej televízii s tým, že rušenie kanálov neplánuje.