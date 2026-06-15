Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku

RIO DE JANEIRO - Skok, ktorý mal byť adrenalínovým zážitkom, sa v Brazílii zmenil na tragédiu. Dvadsaťjedenročná žena zahynula po páde z mosta, keď ju podľa vyšetrovateľov vypustili bez správneho zaistenia lana.
To, čo malo byť nezabudnuteľným dobrodružstvom, sa skončilo smrťou mladej ženy a sériou zatknutí. Brazílske úrady vyšetrujú okolnosti tragickej nehody pri bungee jumpingu, pri ktorej prišla o život 21-ročná Maria Eduarda Rodriguesová de Freitasová.
Incident sa odohral v sobotu na moste Skeleton Bridge v meste Limeira v štáte São Paulo. Zábery, ktoré sa medzičasom rozšírili na sociálnych sieťach, zachytávajú okamihy tesne pred tragédiou.
Posledné sekundy zachytila kamera
Mladá žena mala na hlave prilbu a na tele bezpečnostný postroj. Podľa doterajších zistení však nebola pripojená ani k lanu, ani k zabezpečovaciemu systému mosta.
Na videu ju dvaja pracovníci držia vo vzduchu v polohe pripomínajúcej Supermana. Krátko nato ju pustia cez okraj mosta. V tej chvíli si ľudia v okolí uvedomili, že niečo nie je v poriadku. Zo záznamu je počuť výkriky prizerajúcich sa, ktorí zúfalo upozorňujú na chýbajúce lano.
Len niekoľko minút pred nehodou pridala mladá žena na sociálnu sieť žartovný odkaz: „Kto bol ten blázon, ktorý mi dovolil skočiť z mosta?“ Neskôr prišla pri bungee jumpingu o život.
Dvaja pracovníci po nehode utiekli
Podľa informácií, ktoré zverejnili brazílske médiá, sa časť prítomných po tragédii ocitla v šoku.
Dvaja muži údajne krátko po nehode opustili miesto udalosti a ukryli sa v lesnom poraste. Polícia ich neskôr vypátrala pomocou vrtuľníka.
Celkovo bolo v súvislosti s prípadom zadržaných šesť ľudí. Traja z nich čelia obvineniu zo zabitia s nepriamym úmyslom. Vyšetrovatelia sa snažia objasniť, ako mohlo dôjsť k takému závažnému zlyhaniu bezpečnostných postupov.
Osudný príspevok zverejnila krátko pred skokom
Len niekoľko okamihov pred tragédiou zverejnila Maria Eduarda na Instagrame fotografiu z miesta skoku. Na zábere ukázala identifikačné náramky pre účastníkov atrakcie a samotný most. „Kto bol ten blázon, ktorý mi dovolil prísť skočiť z mosta?“ napísala pod fotografiu. Príspevok sa po jej smrti stal predmetom tisícov reakcií.
Svedkovia hovoria o panike
Medzi prítomnými boli aj rodiny s deťmi. Svedok Higor Diniz televízii EPTV povedal, že po páde nastal chaos. „Bolo tam veľa ľudí. Boli tam aj malé deti, ktoré všetko videli. Niektoré mali len šesť rokov. Bola to veľmi silná a traumatizujúca situácia. Ľudia spanikárili,“ opísal. Podľa neho si viacerí návštevníci zbalili veci a okamžite odišli.
Firma vraj nemala ani povolenie
Prípad preverujú aj miestne úrady. Vyšetrovateľka Andrea Dantas Levyová uviedla, že spoločnosť organizujúca skoky údajne nemala oprávnenie pôsobiť na danom mieste.
Podľa jej slov všetko nasvedčuje tomu, že k tragédii prispelo zlyhanie pri kontrole bezpečnostného vybavenia. „Podľa môjho názoru k smrteľnej nehode došlo preto, že nebola vykonaná riadna kontrola upevnenia lana pred skokom poškodenej,“ uviedla.
Zástupcovia obvinených pracovníkov argumentujú tým, že išlo o skúsený tím a podobná tragédia sa spoločnosti za dlhé roky fungovania nestala.
Vyšetrovatelia však upozorňujú, že zadržaní nedokázali vysvetliť, ako mohlo dôjsť k takému závažnému pochybeniu ani prečo pred skokom neprebehla záverečná bezpečnostná kontrola.
Rodina a priatelia sa lúčia
Maria Eduarda nedávno ukončila vysokoškolské štúdium telesnej výchovy a športového manažmentu. Na sociálnych sieťach často zverejňovala fotografie zo športových aktivít, výletov a pobytu v prírode.
Po jej smrti sa internet zaplnil spomienkami blízkych. „Stále tomu nedokážem uveriť. Veľmi ťa ľúbim a nikdy nezabudnem na všetky naše spoločné chvíle,“ napísal jeden z členov rodiny. Priatelia ju opisovali ako mladú ženu plnú energie, plánov a snov, ktoré sa už nikdy nestihnú naplniť.
Sústrasť vyjadrilo aj fitness centrum, v ktorom pracovala ako trénerka. V emotívnom odkaze uviedlo, že svojou dobrotou, energiou a prístupom zanechala stopu v životoch mnohých ľudí.
Na znak úcty po tragédii dočasne prerušilo svoju činnosť.