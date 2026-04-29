Miznú vám centimetre? Odborníci odhalili, prečo sa MUŽSKÁ PÝCHA zmenšuje a ako to zastaviť!

USA - Zmenšovanie penisu je prirodzený proces spojený s vekom, no odborníci upozorňujú, že niektoré životné návyky ho môžu urýchliť. V niektorých prípadoch môže ísť o rozdiel až jedného centimetra.
Zmeny na mužskom tele sú prirodzenou súčasťou starnutia a týkajú sa aj intímnych partií. Podľa odborníkov môže dochádzať k miernemu zmenšovaniu penisu, ktoré je však vo väčšine prípadov nenápadné a neovplyvňuje sexuálny život. Priemerná dĺžka penisu v erekcii sa pohybuje okolo 13 centimetrov, pričom bežné zmeny v priebehu života predstavujú približne pol až jeden centimeter. Ako informuje LADBible, odborníci však upozorňujú, že niektoré faktory môžu tento proces urýchliť.
Jedným z najčastejších dôvodov, prečo muži nadobúdajú pocit, že sa ich penis zmenšuje, je priberanie. Tuk v oblasti podbruška môže čiastočne zakrývať jeho základňu, čím sa opticky skracuje. Urologička Rena Malik vysvetľuje, že nejde o skutočné zmenšenie, ale o vizuálny efekt spôsobený nadváhou. Ďalším faktorom môže byť operácia prostaty, najmä pri liečbe rakoviny. Po zákroku môže dôjsť k dočasnému skráteniu penisu približne o jeden centimeter. V mnohých prípadoch sa však jeho dĺžka postupne obnoví spolu s návratom erektilnej funkcie.
Bolesť pri pohlavom styku
Zmeny môže spôsobiť aj ochorenie známe ako Peyronieho choroba, pri ktorom sa v penise vytvára jazvové tkanivo. To vedie k jeho zakriveniu, zníženiu dĺžky aj obvodu a môže spôsobovať bolesť pri pohlavnom styku. Odborníci zároveň zdôrazňujú, že životný štýl zohráva kľúčovú úlohu. Podľa Arkady Lipnitsky môžu zdravé návyky pomôcť tieto zmeny spomaliť. Odporúča najmä pravidelný pohyb, obmedzenie alkoholu a vyváženú stravu.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj cviky na panvové dno, známe ako Kegelove cviky. Tie môžu zlepšiť prekrvenie a podporiť celkové sexuálne zdravie. Záver odborníkov je jednoznačný – mierne zmeny sú prirodzené, no správny životný štýl môže pomôcť udržať zdravie aj funkčnosť v čo najlepšej kondícii.