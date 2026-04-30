Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Zlyhalo na nej 99 % ľudí! Stačí JEDNO SLOVO a z jednoduchého príkladu je NERIEŠITEĽNÝ RÉBUS

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Na prvý pohľad jednoduchý matematický rébus potrápil tisíce ľudí na internete. Hoci má jasné riešenie, mnohí sa nechajú nachytať na jedinom slove, ktoré úplne mení význam zadania.

Matematické hádanky sú obľúbeným spôsobom, ako si precvičiť mozog, no niektoré dokážu poriadne potrápiť aj tých najpozornejších. Jedna z nich sa v posledných dňoch stala virálnou na sociálnych sieťach a rozdelila ľudí na dva tábory – tých, ktorí ju vyriešili okamžite, a tých, ktorí sa nechali nachytať.

Autorka hádanky menom Jenny ju označila za „ťažšiu, než sa zdá“ a úroveň náročnosti opísala ako maximálnu. Ako píše The Mirror, paradoxne však nejde o zložitý príklad, ale skôr o test pozornosti. Zadanie znie: „Som väčšie ako 5, ale menšie ako 15. Som deliteľné iba číslom 3. Ktoré číslo som?“

Moment, na ktorom väčšina zlyhá

Na prvý pohľad ide o jednoduchý výber z obmedzeného rozsahu čísel. Podmienka deliteľnosti tromi zúži možnosti ešte viac. Práve tu však prichádza moment, na ktorom väčšina ľudí zlyhá. Mnohí v komentároch uvádzali odpovede 6 alebo 12. Obe čísla síce spĺňajú podmienku deliteľnosti tromi, no ignorujú kľúčové slovo „iba“. Práve to mení celé zadanie.

Číslo 6 je totiž deliteľné aj číslami 1, 2, 3 a 6, rovnako ako 12 má viac deliteľov než len trojku. Správna odpoveď je preto 9 – číslo, ktoré je deliteľné len číslami 1, 3 a 9, pričom trojka je jediný „iný“ deliteľ. Hádanka tak ukazuje, že nejde len o matematiku, ale aj o schopnosť čítať zadanie pozorne. Práve drobné detaily totiž často rozhodujú o správnom riešení.

Viac o téme: MatematikaHádankaLogika
Nahlásiť chybu

