KONIEC prekvapeniam v posteli? Expert odhalil systém, ako odhadnúť MUŽSKÉ TAJOMSTVO cez oblečenie!

LOS ANGELES - Vzťahový kouč z Los Angeles spustil virálny trend, v ktorom učí ženy odhadnúť veľkosť mužského penisu podľa „odtlačku“ na nohaviciach. Jeho videá majú milióny pozretí a kým ženy neskrývajú nadšenie, kritici označujú túto metódu za ponižujúcu a kontroverznú.
„Detektívky výbavy, pátračky po „schlongoch“, či hliadky penisov,“ takto nazývajú ženy, ktoré chcú získať predstavu o „prostrednej nohe“ potenciálneho partnera ešte predtým, ako sa pred nimi vyzlečie. V súčasnosti ich k umeniu odhadovania veľkosti tohto orgánu vzdeláva certifikovaný kouč, gay po štyridsiatke a ženatý otec troch detí, Anwar White. Virtuálne tutoriály tohto nazbierali naprieč sociálnymi sieťami viac ako 22 miliónov pozretí od žien z celého sveta, ktoré teraz s ľahkosťou odhadujú výbavu mužov „Volá sa to zachytiť odtlačok,“ vysvetlil White pre The New York Post svoj trendy návod na rozpoznávanie veľkosti mužského prirodzenia.
Podľa neho všetko začína „úplne nad pásom“ a ženám pomáha „získať väčšiu kontrolu“ bez toho, aby museli zamieriť do spálne. Niektorí nahnevaní muži však takéto správanie kritizujú ako ponižujúce a Whitea spolu s jeho fanúšičkami obviňujú z objektivizácie mužských tiel. Zástankyne tejto metódy však tvrdia, že ženy boli dlhodobo objektivizované mužmi, ktorí bez hanby pozerali na ich prsia a zadky a teraz je čas, aby si muži vyskúšali vlastnú medicínu. „Aký je to pocit?“ podpichla jedna z nich v príspevku. „Odtlačok“ vo Whiteovom ponímaní označuje výbežok, ktorý vytvára penis pozdĺž švu nohavíc, či už ide o džínsy, nohavice alebo tepláky. „Profesionáli v sledovaní výbavy vytvorili jednoduchý návod, ako nenápadne spozorovať alebo „zachytiť“ odtlačok a zaradiť ho podľa veľkosti, napríklad v posilňovni, na pláži alebo v metre počas večernej cesty domov. White rozdeľuje odtlačky do kategórií A, B alebo D."
Jeho metóda má približne 90 percentnú presnosť
Vysvetlil, že kategóriu C preskočil, pretože podľa jeho metódy si muži, ktorí presahujú úroveň B, zaslúžia automaticky postúpiť do kategórie D. „Je to ako veľkosti podprseniek,“ zasmial sa. Tento hack, ako odhadnúť, „ako to visí“, zdokonaľoval celé roky a označuje sa za internetového „rozprávkového krstného brata“. Tvrdí, že jeho metóda má približne 90 percentnú presnosť. „Študoval som, ako sa muži držia,“ vysvetlil bývalý univerzitný šampión v basketbale a tenise, ktorý tvrdí, že jeho výskum formovalo množstvo príležitostí pozorovať mužov rôznych veľkostí.
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Skutočnosť, že nie všetky penisy sú rovnaké, nie je žiadne tajomstvo. Rozdiely v dĺžke, šírke a objeme sú prirodzené a väčšina žien zostáva v nevedomosti o veľkosti partnera až do momentu, kým si muž po prvý raz vyzlečie nohavice. Veľké (alebo nie až také veľké) odhalenie môže ženy príjemne prekvapiť alebo nepríjemne sklamať. Preto sú ženy z Whiteovho návodu nadšené a množstvo príspevkov na TikToku a sociálnych sieťach oslavuje príchod novej éry predpovedania erekcie. „Nemôžem prestať chytať odtlačky,“ priznala nedávno jedna podcasterka medzi záchvatmi smiechu. „Nemôžem prestať pozerať, nemôžem prestať kontrolovať. Kedykoľvek vidím celé telo muža na internete, hovorím si: Hmm, to je B, Oh to je A,“ povedala.
Najžiadanejšie je D
„A poviem vám jednu vec, že väčšinou sú to A. Ak je mierny výbežok v hornej časti zipsu, nad semenníkmi, je to A, čo znamená približne desať až 15 centimetrov.“ Na hľadanie mužov v kategórii B, White uvádza: „Ak vyčnieva viac alebo vidíte väčší výbežok nižšie než stred zipsu smerom k spodnej časti semenníkov, je to B.“ Odhaduje, že títo muži majú približne 15 až 20 centimetrov. Najžiadanejšou kategóriou je však D. Na rozdiel od statusu, ktorého sa celebrity obávajú, tu ide o VIP a podľa Whitea je to skratka pre „very impressive penis“ (veľmi pôsobivý penis). „Keď penis presahuje za semenníky, je to D,“ vysvetlil. „Vyzerá buď veľmi plocho, alebo má banánový uhol a môžete vidieť výbežok aj za semenníkmi. Rozdiel medzi B a D je v tom, že výbežok sa tiahne od vrchu až po spodok oblasti zipsu a zakrivuje sa,“ doplnil.
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
„Alebo môže oblasť zipsu vyzerať veľmi plocho, pretože ho má muž schovaný.“ Jedna tvorkyňa cestovateľského obsahu to potvrdila počas návštevy Francúzska, kde podľa obrazu vo Versailles označila kráľa Ľudovíta XIV. za solídne A. Diváci jej príspevku ocenili „historické zachytenie odtlačku“. White tvrdí, že kritika nahnevaných mužov ho nevyvádza z miery. Domnieva sa, že nejde o mužov, ale o pomoc ženám získať výhodu. „Ženy majú dnes viac moci, slobody a nezávislosti než kedykoľvek predtým,“ povedal White, ktorému tento rok vyjde kniha „Girl, Get Your Guy“. „Rád im pomôžem zistiť, s čím muž pracuje, skôr ako sa príliš citovo investujú do niekoho, kto im nemusí vyhovovať.“ Jeho cieľom je podľa vlastných slov vyrovnať nerovnováhu spôsobenú tajomstvom okolo mužskej veľkosti. „Teraz majú ženy moc,“ uzavrel.