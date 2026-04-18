Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!

BOGOTA - Nenápadný obyvateľ mestských stien prekvapil vedcov aj milovníkov hudby. Nový druh pavúka z Kolumbie dostal meno inšpirované legendárnou kapelou Pink Floyd a zároveň sa ukázal ako užitočný spojenec v boji proti škodcom.
Príroda opäť dokazuje, že skrýva množstvo fascinujúcich tajomstiev. Vedci nedávno objavili nový druh domového pavúka, ktorý pomenovali Pikelinia floydmuraria. Názov odkazuje na ikonickú skladbu Another Brick in the Wall od britskej rockovej skupiny Pink Floyd, čím výskumníci symbolicky poukázali na jeho typické útočisko, steny budov.
Tento drobný pavúk dorastá do veľkosti najviac štyroch milimetrov, a preto ho voľným okom takmer nemožno spozorovať. Vyskytuje sa v Kolumbii, kde obýva mestské prostredie a prispôsobuje sa životu v blízkosti ľudí.
Poradia si aj s väčšou korisťou
Objav bol opísaný v odbornom časopise Zoosystematics and Evolution. Podľa vedcov môže tento druh zohrávať významnú úlohu pri prirodzenej regulácii škodcov. Jeho jedálniček totiž pozostáva z mravcov, múch, komárov či drobných chrobákov. Zaujímavosťou je, že pavúky z rodu Pikelinia dokážu uloviť aj korisť niekoľkonásobne väčšiu, než sú ony samy.
Vyzeral ako obeť smrtiacej huby, no v SEKUNDE zaútočil! Vedci objavili pavúka, ktorý predstiera, že je ZOMBIE
Ich lovecká stratégia je dokonale prispôsobená mestskému prostrediu. Pavučiny si často budujú v blízkosti umelého osvetlenia, ktoré priťahuje hmyz. Svetlá tak pre ne fungujú ako prirodzená pasca na potravu. Štúdia priniesla aj nové poznatky o príbuznom druhu Pikelinia fasciata, ktorý bol objavený na Galapágoch už v roku 1902. Vedci poukázali na výraznú podobnosť medzi oboma druhmi, a to napriek tomu, že ich oddeľujú tisíce kilometrov Tichého oceánu.
Scéna ako z NAJHORŠIEHO HORORU sa stala realitou: Táto OSA vkladá svoje potomstvo do tiel pavúkov!
Objav Pikelinia floydmuraria je významný nielen z vedeckého hľadiska, ale aj z ekologického. Ide len o druhý zaznamenaný druh tohto rodu v Kolumbii a zároveň o ďalšieho prirodzeného „strážcu“ domácností. Symbolické prepojenie s hudbou Pink Floyd navyše dokazuje, že aj veda si dokáže zachovať dávku kreativity a nadhľadu.