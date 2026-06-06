Mrazivý prípad otriasa Českom: Po náleze časti ľudského tela poslal súd ženu do väzby

KYNŠPERK - Súd dnes poslal do väzby 35-ročnú ženu, ktorá bola v piatok obvinená z vraždy po náleze časti ľudského tela v Kynšperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policajný hovorca Jakub Kopřiva. Obvinenej žene hrozí trest 15 až 20 rokov väzenia alebo aj výnimočný trest. Prípadom sa kriminalisti zaoberajú od stredy.
"35-ročná žena, ktorá bola včera (v piatok) obvinená zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy, bola dnes na základe rozhodnutia súdu vzatá do väzby. Policajti ju eskortujú do väznice," uviedol Kopřiva. Ďalšie podrobnosti zatiaľ polícia neuviedla. Médiá špekulujú o tom, že obeťou je malé dieťa. To však polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila.
Policajti začali rozsiahle pátranie
Policajti v stredu večer začali rozsiahle pátranie po tom, ako sa v Kynšperku nad Ohří našla časť ľudského tela. Kriminalisti, psovodi, strážnici i hasiči prehľadávali okolie miesta nálezu, zeleň pri cyklotrase i ulici mesta. Vo štvrtok policajti zadržali osobu, ktorej totožnosť bližšie nešpecifikovali. Uviedli, že je podozrivá zo spáchania obzvlášť závažného násilného trestného činu. Obvinená bola žena v piatok, ale ani vtedy policajti neuviedli ďalšie podrobnosti. "Ďalšie informácie k tomuto prípadu poskytneme, akonáhle to okolnosti dovolia," zopakoval Kopřiva ČTK.