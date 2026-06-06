Po náročnom období urobila radikálny krok: Zuzana Kanócz zmizla na 6 dní!

BRATISLAVA - Zuzana Kanócz urobila po náročnom období rázny krok. Úplne sa vyparila na 6 dní. A nie je to po prvýkrát!
Slovenská herečka Zuzana Kanócz sa po roku opäť rozhodla absolvovať pobyt v tme. Tentoraz však prišla s úplne iným zámerom než počas svojej prvej návštevy. „Vtedy to bola zvedavosť, prahnutie po zážitku, práca s mysľou, telom, potreba zmeny. Teraz som potrebovala regenerovať a dobiť si baterky,“ priznala. Na pobyt sa vybrala s plánom zostať v tme dovtedy, kým nebude cítiť, že nastal čas vrátiť sa na svetlo.
Už vopred vedela, že potrebuje oboje – tmu aj slnko, spolu s čistou energiou prírody. Napokon strávila dva dni v úplnej tme a ďalšie tri dni na slnku v okolí pobytového domčeka. Hlavným dôvodom jej návratu bola potreba oddychu a kvalitného spánku. „Išla som preto, lebo som potrebovala spať. Veľa. Potrebovala som regenerovať. A v tme to ide najlepšie. Spala som koľko moje telo potrebovalo. Snívali sa mi tak živé, zaujímavé a dôležité sny, v ktorých boli odkazy,“ opísala svoju skúsenosť.
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Herečka zároveň uviedla, že pobyt výrazne prospel jej psychickému aj fyzickému stavu. „Moja vystresovaná nervová sústava sa upokojila, moja divoká voda, bez všetkých vonkajších vnemov, si mohla konečne trochu oddýchnuť. Mohla som nazrieť opäť viac do seba, vidieť sa bez obmedzenia časom a priestorom. Proste telo sa preladilo na úplne inú frekvenciu, mozog fungoval na inej vlne.“
Aj prechod z tmy späť na svetlo bol podľa jej slov príjemnejší než pri predchádzajúcej skúsenosti, keď v tme strávila päť dní. „Prechod z tmy na svetlo bol menej náročný ako po piatich dňoch, no rovnako priniesol nárast energie.“ Nasledujúce dni trávila v prírode, kde sa prechádzala, cvičila, čítala, písala a pozorovala vychádzajúce i zapadajúce slnko či mesiac. „Vrátiť sa bolo najlepšie rozhodnutie, aké som mohla pre seba v danom období urobiť. Toto miesto mi už navždy prirástlo k srdcu,“ uzavrela.
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