Zuby ako klavír! Ukázala obrovský úsmev z Turecka a ľudia v komentároch len zdesene pozerali: TO je vtip?

ANKARA - Túžba po dokonalom úsmeve ju zaviedla tisíce kilometrov od domova. Premena, ktorú mladá žena podstúpila v Turecku, sa okamžite stala virálnym hitom a rozdelila internet na dva nezmieriteľné tábory. Kým jedni hovoria o splnenom sne, iní varujú pred umelým vzhľadom, ktorý pripomína skôr klávesy klavíra než skutočný chrup.
Cestovanie za krásou do zahraničia je trendom, ktorý naberá na obrátkach, a Turecko sa stalo jeho nekorunovaným kráľom. Práve tam sa vybrala aj hlavná hrdinka príbehu, aby absolvovala kompletný stomatologický zákrok, známy ako dental makeover. Vidina žiarivého úsmevu za zlomok ceny, ktorú by zaplatila doma, bola silnejšia než obavy z neznámeho prostredia.
Zábery zachytávajúce stav po zákroku sa okamžite stali virálnymi, no z úplne iných dôvodov, než by si žena priala. Pod jej príspevkami sa nahromadili tisíce komentárov od šokovaných ľudí, ktorí neskrývajú údiv nad nepodareným výsledkom. Nový úsmev je na prvý pohľad bizarne symetrický a až agresívne biely, pričom veľkosť nových zubov pôsobí v jej tvári mimoriadne rušivo.
Diskusia sa pod premenou zvrhla na zdrvujúcu kritiku. Ľudia v komentároch sa pýtajú, ako mohol niekto dopustiť takúto stratu prirodzenosti, a mnohí prirovnávajú výsledok k žiariacim klávesom klavíra. Odborníci aj verejnosť navyše upozorňujú na nenávratné poškodenie jej zdravých zubov, ktoré museli padnúť za obeť tomuto prehnanému zákroku. Celý príbeh tak slúži ako mrazivé varovanie pred honbou za nerealistickou dokonalosťou z lacných zahraničných kliník.