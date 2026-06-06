Revolúcia v reštauráciách a fastfoodoch: Brusel už toto leto RUŠÍ obľúbenú vec, na TOTO zabudnite!

BRUSEL – Návšteva reštaurácií, fastfoodov či objednávanie jedla so sebou dostane už o pár týždňov úplne nový rozmer. Európska únia totiž zavádza ďalšie nekompromisné opatrenie v boji proti plastovému odpadu. Od 12. augusta 2026 vstúpi do platnosti prísne nariadenie, ktoré definitívne vykáže z reštauračných stolov a donáškových tašiek jednorazové plastové vrecúška s omáčkami, dresingmi či korením.
Ak ste boli zvyknutí, že vám k hranolkám automaticky pribalili malé plastové vrecúško s kečupom, tatárskou omáčkou, majonézou alebo sójovou omáčkou, s týmto komfortom je koniec. Nové európske nariadenie o obaloch a obalových odpadoch (PPWR), ktoré bolo schválené už minulý rok, začne plne platiť uprostred tohtoročnej letnej sezóny.
Gastronomické prevádzky budú musieť na tento zákaz urýchlene zareagovať. Malé plastové vrecúška na jedno použitie budú musieť nahradiť ekologickejšími alternatívami, ako sú napríklad veľké dávkovače, pumpy alebo opakovane použiteľné nádoby, z ktorých si zákazníci omáčku naberú.
Zmena sa však netýka len samotného jedenia v reštauráciách. Veľkú novinku pocítia aj ľudia, ktorí si kupujú jedlo so sebou. Nariadenie totiž priamo ukladá prevádzkam s jedlom so sebou povinnosť ponúknuť zákazníkom možnosť priniesť si vlastné opakovane použiteľné nádoby, a to úplne bez akéhokoľvek príplatku.
Brusel hovorí o alarmujúcich číslach
Cieľom tohto kroku je drasticky omedziť množstvo obalového odpadu, znížiť spotrebu nových surovín a nasmerovať Európu k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Úradníci sa opierajú o tvrdé štatistiky, podľa ktorých až 40 % všetkých plastov spotrebovaných v EÚ končí práve v obaloch a obaly tvoria až polovicu odpadu, ktorý znečisťuje svetové moria.
„Do roku 2030 chceme zaistiť, aby všetky obaly na trhu EÚ boli recyklovateľné ekonomicky životaschopným spôsobom. Chceme znížiť používanie nových materiálov v obaloch a nasmerovať toto odvetvie na cestu ku klimatickej neutralite do roku 2050,“ uvádza sa v správe Európskej komisie.
Prvá fáza veľkého upratovania
Zákaz malých omáčok a dresingov je pritom len začiatkom masívneho plánu. Európska únia už teraz avizuje, že od roku 2030 začnú z trhu postupne mazať aj ďalšie obľúbené jednorazové plasty. Ide napríklad o známe malé hotelové fľaštičky so šampónom, sprchovým gélom či mýdlom.
Hoci mnohí majitelia reštaurácií a zákazníci nesú toto rozhodnutie s nevôľou, európski úradníci argumentujú úspechom doterajších opatrení. Podľa ich dát totiž vďaka predchádzajúcim obmedzeniam ubudlo plastového odpadu na európskych plážach o slušných 30 %. Celkovú účinnosť tohto nového, prísneho augustového zákazu plánuje Európska komisia definitívne vyhodnotiť v roku 2032.