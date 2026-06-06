Menopauza dáva Heidi Klum zabrať! Začala priberať, opúcha a takto vyzerá aktuálne v plavkách!

USA - Niekdajšia kráľovná svetových mól už nie je taká štíhla ako kedysi. Heidi Klum oslávila 53. narodeniny a sama priznáva, že jej postava prešla výraznou zmenou. Za nárast kilogramov podľa nej môže menopauza, no slávna modelka si z toho až ťažkú hlavu rozhodne nerobí.
Nemecká kráska, ktorá dlhé roky patrila medzi najžiadanejšie modelky planéty, sa dnes môže pochváliť podstatne plnšími krivkami. Napriek tomu zostáva sebavedomá a svoje telo vystavuje na obdiv pri každej príležitosti. Na dovolenkách pravidelne odhadzuje vrchný diel plaviek a len nedávno pútala pozornosť polonahá na balkóne hotela počas filmového festivalu v Cannes.
Aj keď Heidi už dávno nevyzerá ako v časoch svojej najväčšej modelingovej slávy, pracovných ponúk má stále na rozdávanie. K 53. narodeninám si dokonca nadelila nový kontrakt so známou značkou spodnej bielizne a plaviek. O podobnej zákazke pritom môžu mnohé podstatne mladšie modelky iba snívať.
Zdá sa, že pár kíl navyše jej kariéru vôbec neohrozilo. Naopak. Heidi nedávno nafotila novú plavkovú kampaň na plážach Malibu a zároveň sa pripravuje na nakrúcanie ďalších sérií úspešnej módnej šou Project Runway. Popri tom si stále odskočí aj k filmu a objavila sa aj v pokračovaní kultového filmu Diabol nosí Pradu 2. „Bola som nadšená, že ma nevystrihli,“ priznala so smiechom.
Heidi tak ukazuje, že vek ani pribúdajúce kilogramy pre ňu nepredstavujú prekážku. Fanúšikovia si však nemohli nevšimnúť, že legendárna modelka je dnes výrazne plnšia než v časoch, keď vládla svetovým prehliadkovým mólam. Jedno je isté – pozornosť na seba priťahuje rovnako ako kedysi. A možno ešte aj o čosi viac.