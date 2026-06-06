Dovolenková sezóna sa rozbieha naplno: Kam tento rok mieria Slováci?

BRATISLAVA - So začiatkom letnej sezóny už chartrové lety cestovných kancelárií z domácich letísk prepravujú dovolenkárov do viacerých prímorských letovísk. Rastúci záujem Slovákov o nákup letných dovoleniek s príchodom slnečných dní potvrdila Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).
„Situácia na Blízkom východe zamiešala karty v dovolenkových plánoch a ovplyvnila záujem o niektoré destinácie. Napriek tomu zostáva ponuka cestovných kancelárií veľmi široká a klienti majú na výber z množstva atraktívnych miest na oddych pri mori,“ uviedla prezidentka SACKA Ľudmila Masariková. Preferencie destinácií sa v ostatných rokoch výrazne nemenia. Klienti slovenských cestovných kancelárií cestujú v lete najčastejšie do stredomorských stredísk v Turecku, Egypte, Grécku a na gréckych ostrovoch, v Taliansku, Tunisku a na Cypre.
Nárast ceny leteckého paliva
Významnou témou letnej sezóny je podľa asociácie aj nárast ceny leteckého paliva a zavádzanie palivových príplatkov, keďže chartrové lety boli zazmluvňované s veľkým časovým predstihom. „Cestovné kancelárie pri zavádzaní letiskových príplatkov postupujú veľmi citlivo a v súlade so zákonom o zájazdoch, ktorý takúto možnosť jednostranného navýšenia ceny zájazdu zo strany cestovnej kancelárie prísne reguluje,“ vysvetlila Masariková.
Pred podstatnejším zvýšením ceny zájazdu sú klienti cestovných kancelárií chránení, ubezpečila SACKA. V prípade, ak by takéto navýšenie presiahlo 8 % ceny zájazdu, majú možnosť zájazd zrušiť a požadovať vrátenie celej zaplatenej sumy. Skúsenosti cestovných kancelárií aktuálne svedčia o tom, že dovolenkári situáciu chápu a palivové príplatky uhrádzajú. „Vážime si dôveru klientov, ktorí sa pri plánovaní dovolenky spoliehajú na odborné služby cestovných kancelárií. Organizované cestovanie prináša pre cestujúcich vyššiu mieru istoty a pomoci v prípade vyskytnutia sa nepredvídateľných udalostí, ako tomu bolo napríklad aj v prípade vypuknutia krízy na Blízkom východe,“ dodala Masariková.
Aktivita cestovných šmejdov
S nárastom predaja dovoleniek podľa asociácie rastie aj aktivita „cestovných šmejdov“, ktorí sa snažia cez podvodné weby a na sociálnych sieťach predávať zájazdy za podozrivo nízke ceny. SACKA upozornila, že cestujúci v skutočnosti na žiaden zájazd neodletia a stávajú sa obeťami sofistikovaného podvodu. Preto spustila nový online portál www.oversicestovku.sk, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou s databázou členov SACKA a výsledok zobrazuje okamžite po zadaní názvu spoločnosti alebo IČO.