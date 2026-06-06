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Premiér Fico si uctil vojakov v Dunkerque: Nebudeme prekrývať historickú pravdu o druhej svetovej vojne

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: SITA/AP Photo/Risto Bozovic)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DUNKERQUE - Predseda vlády SR Robert Fico si spoločne so starostom francúzskeho mesta Dunkerque Patriceom Vergrietom uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktorí tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobili tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov v Normandii. Informuje o tom Úrad vlády SR.

„V máji, keď si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom, je potrebné prejavovať úctu a rešpekt každému, kto prispel k tomu, že sa druhá svetová vojna skončila a že nemecký fašizmus bol porazený,“ povedal premiér.

Fico skonštatoval, že v SR rešpektujeme a s úctou prijímame historický fakt, že Slovensko bolo oslobodené predovšetkým vojakmi Červenej armády a rumunskej armády. „Boli to desaťtisíce vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našich dedín a miest,“ uviedol s tým, že vojna bola aj na iných miestach sveta.

Otvorenie druhého frontu

Predseda vlády dodal, že nemôžeme zabúdať ani na príspevok ku koncu vojny, ktorý malo otvorenie druhého frontu v roku 1944. „Tento rok som sa rozhodol prísť do Dunkerque, do Francúzska. Pretože toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii, k odsunu takmer 400.000 anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkerque do Británie, ale preslávili sa tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny od októbra 1944 až do mája 1945,“ zdôraznil Fico.

Spoločne s primátorom Vergrietom Fico vzdal úctu československej obrnenej brigáde, ktorá v Dunkerque počas vojny pôsobila a ktorej úlohou bolo blokovať obsadenú nemeckú jednotku, čo sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945, keď sa Nemci vzdali. Premiér sa primátorovi zároveň poďakoval za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov.

„V tejto operácii padlo 167 československých vojakov. Pociťujem potrebu vzdať úctu aj týmto vojakom, ktorí pomohli k skončeniu vojny. Takto budeme pokračovať aj na budúci rok. Nebudeme prekrývať historickú pravdu a verím, že toto je najlepší spôsob, ako slovenskej verejnosti pripomínať hrôzy druhej svetovej vojny a príspevok Slovákov ku koncu tohto strašného utrpenia,“ povedal na záver Fico.

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