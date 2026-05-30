Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovensko zasiahlo slabé zemetrasenie. Epicentrum sa nachádzalo na Liptove.
Na Liptove bolo zemetrasenie s magnitúdou 1,4. Došlo k nemu v piatok (29. 5.) o 14:43:29 miestneho času. Vyplýva to z údajov Európsko-stredomorského seizmologického centra (EMSC), ktoré zverejnil na svojom webe. Epicentrum sa nachádzalo pri obci Pavlova Ves v okrese Liptovský Mikuláš, ohnisko bolo v hĺbke 5,4 km pod zemským povrchom.
(Zdroj: EMSC)
Silnejšie zemetrasenie sa na Slovensku odohralo pred pár mesiacmi vo februári. Zemetrasenie s magnitúdou 4,3 zasiahol západ krajiny, pričom epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína. Podľa EMSC malo byť v hĺbke 13 kilometrov.