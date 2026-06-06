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VYNIKAJÚCI TRIK, ako držať zemiaky pokope aj po uvarení, stačí pridať jednu ingredienciu!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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LONDÝN – Aj vám sa stáva, že pri varení zemiakov to niekedy pretiahnete o pár minút a namiesto celých kusov si už môžete vybrať len medzi rozpučenými alebo kašou? Horším príkladom je, keď na prvý pohľad vyzerajú celé a nepoškodené, no keď ich začnete krájač, mrvia sa vám priamo na tanieri. Nemusíte stáť pri hrnci počas celej doby varenia. Expertka v kuchyni radí, že na udržanie celých a pritom veľmi dobre uvarených zemiakov stačí jeden malý trik.

Máte radi varené zemiaky ako prílohu k jedlu? Teraz by ste mali zbystriť pozornosť. Šéfkuchárka reštaurácie Gousto Sophie Nahmadová odhalila veľmi jednoduchý trik, pri ktorom sa vám už žiadny zemiak po uvarení na tanieri nerozpadne. Navyše budú veľmi chutné. 

Ešte pred varením 

Typickým príkladom, kde potrebujeme varené zemiaky, je domáci zemiakový šalát. Aj keď každý používa iné suroviny a majonézy, základná zložka je stále tá istá, a síce varené zemiaky. I keď toto jedlo patrí medzi každoročné stálice na Vianoce a Nový rok, mnoho ľudí má problém udržať zemiaky celé, najmä keď k nim pridávame jednotlivé ingrediencie na zemiakový šalát. 

VYNIKAJÚCI TRIK, ako držať
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 (Zdroj: Getty Images)

Ako ale zamedziť tomu, aby sa zemiaky prestali rozpadávať? Ako informuje Mirror, podľa šéfkuchárky Nahmadovej je riešením pridanie octu do vody v čase, keď v nej varíme zemiaky. Ocot im má pomáhať udržať si tvar a hladkú a pevnú textúru. Počas varenia sa vonkajšia vrstva spevňuje. Výsledkom potom je, že aj počas miešania a výroby zemiakového šalátu zostanú v tvare, v akých ste si ich sami nakrájali. 

"To je obzvlášť dôležité pre zemiakové šaláty a jedlá určené pre teplé počasie, kde chcete čisté, lesklé zemiaky, a nie kašovitú textúru," doplňuje Nahmadová s tým, že môže ísť o jablčný, vínny a destilovaný ocot. Ten sa má pridávať do vody ešte pred samotným varením. 

Tento trik funguje obzvlášť dobre v studených zemiakových jedlách, piknikových šalátoch a prílohách k grilovaným jedlám, kde prepečené zemiaky môžu po vychladnutí rýchlo zmäknúť alebo zhrubnúť. 

Viac o téme: ZemiakyVarenie OcotTipy a trikyŠalátyDrolenieUdržať celéSophie Nahmadová
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