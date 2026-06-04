Šokujúce vyhlásenie Kremľa: Rusko chce ukončiť vojnu OKAMŽITE! Peskov má len jednu podmienku

MOSKVA - Kyjev hovorí o možnosti ukončiť vojnu ešte pred príchodom zimy. Moskva tvrdí, že boje by mohli skončiť omnoho skôr, no stanovila podmienku, ktorú Ukrajina dlhodobo odmieta.
Kyjev hovorí o mieri, Kremeľ kontruje vlastným scenárom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najavo, že Kyjev má záujem obnoviť rokovania vedúce k ukončeniu vojny s Ruskom. Mierový proces sa v posledných mesiacoch prakticky zastavil, ukrajinské vedenie však naznačuje, že stále vidí priestor na diplomatické riešenie. Ďalší cieľ pritom zaznel pomerne odvážne. Predstavitelia ukrajinskej administratívy hovoria o možnosti uzavrieť konflikt ešte pred príchodom zimy.
Ukrajina chce konflikt uzavrieť v najbližších mesiacoch
Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov uviedol, že Zelenskyj presadzuje čo najrýchlejšie ukončenie bojov. Podľa jeho slov ide o realistický cieľ, na ktorého naplnení chce ukrajinské vedenie intenzívne pracovať. Budanov zdôraznil, že súčasná situácia podľa neho prináša náznaky, že vytvorenie podmienok na zastavenie vojny nemusí byť nereálne. Dodal, že ako šéf prezidentskej kancelárie urobí všetko pre splnenie cieľa, ktorý stanovil ukrajinský prezident.
Moskva tvrdí že vojna môže skončiť okamžite
Na vyjadrenia z Kyjeva reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ten vyhlásil, že Rusko nepotrebuje čakať do konca roka a konflikt by sa podľa neho mohol skončiť prakticky okamžite. Ako uvádza Polsat News, Peskov vyhlásil, že vojna by sa mohla skončiť ešte v ten istý deň, ak by ukrajinský prezident vydal rozkaz na stiahnutie svojich jednotiek z území, ktoré Moskva považuje za súčasť Ruskej federácie. „Vojna by sa mohla skončiť do konca dňa,“ vyhlásil.
Práve v tomto bode však naráža ruský návrh na zásadný problém. Kremeľ za ruské územie považuje aj oblasti Ukrajiny, ktoré obsadil počas vojny a následne ich jednostranne anektoval. Kyjev takéto nároky opakovane odmietol a označuje ich za neprijateľné.
Vývoj na fronte Moskve nepridáva
Zatiaľ čo diplomati hovoria o možnostiach mieru, situácia na bojisku prináša pre Rusko menej priaznivé správy než v predchádzajúcom období. Agentúra AFP s odvolaním sa na analýzy amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) informovala, že ukrajinské sily počas uplynulých šiestich mesiacov získali späť viac územia, než stratili.
Podľa analytikov sa ukrajinskej armáde podarilo zastaviť väčšinu ruskej jarnej a letnej ofenzívy. Dáta ISW zároveň ukazujú, že od decembra do mája sa plocha území kontrolovaných Ruskom zmenšila približne o 280 štvorcových kilometrov. Pre porovnanie, v rovnakom období o rok skôr zaznamenalo Rusko územné zisky na úrovni približne 515 štvorcových kilometrov.
Ruský postup sa výrazne spomalil
Analytici upozorňujú aj na ďalší trend. Tempo ruských ofenzívnych operácií je podľa nich v roku 2026 citeľne nižšie než v predchádzajúcich obdobiach. Podobný obraz vykresľujú aj údaje ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR. Tá uvádza, že ruské jednotky počas mája 2026 obsadili iba 14 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, ktoré dovtedy nebolo pod ruskou kontrolou.
Či sa vojnu podarí ukončiť ešte pred zimou, zostáva zatiaľ otvorenou otázkou. Vyhlásenia z Kyjeva aj Moskvy však naznačujú, že téma možných rokovaní sa opäť vracia do centra pozornosti.