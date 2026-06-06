Vedci odhalili najrizikovejšie príchute elektronických cigariet: Môžu ovplyvňovať tisíce génov

LONDÝN - Mnohí ľudia považujú elektronické cigarety za bezpečnejšiu alternatívu klasického fajčenia. Nová štúdia však priniesla znepokojujúce zistenia. Vedci tvrdia, že niektoré príchute môžu súvisieť so zmenami vo fungovaní tisícok génov, ktoré sa spájajú s vážnymi ochoreniami.
Elektronické cigarety sa v posledných rokoch stali mimoriadne populárne najmä medzi mladými ľuďmi. Mnohí ich vnímajú ako menej škodlivú alternatívu ku klasickým cigaretám. Vedci z University of Southern California však prišli so zisteniami, ktoré vyvolali obavy medzi odborníkmi na verejné zdravie.
Výskumníci analyzovali vzorky buniek od 83 ľudí vrátane fajčiarov, používateľov elektronických cigariet a nefajčiarov. Pomocou moderných genetických metód skúmali, ako vaping ovplyvňuje aktivitu génov v organizme. Výsledky ich prekvapili.
Ukázalo sa, že pravidelní používatelia elektronických cigariet mali zmenenú aktivitu až 3 124 génov v porovnaní s ľuďmi, ktorí nefajčili ani nevapovali, píše The Sun. Mnohé z týchto zmien boli spojené s biologickými procesmi, ktoré sa v minulosti spájali s rakovinou, ochoreniami srdca, pľúc či nervového systému. Vedci zároveň zdôrazňujú, že štúdia nedokazuje, že vaping priamo spôsobuje rakovinu, ale upozorňuje na potenciálne riziká.
Najhoršie dopadli ovocné príchute
Najväčšiu pozornosť vzbudili konkrétne príchute.
Podľa výsledkov boli s najvýraznejšími genetickými zmenami spojené ovocné príchute, najmä mango a melón. Vedci zistili, že práve ovocné náplne ovplyvňovali približne 31 percent zaznamenaných genetických zmien. Ešte výraznejší efekt sa objavil u ľudí, ktorí kombinovali viacero príchutí naraz. V tejto skupine bolo ovplyvnených viac ako 64 percent sledovaných genetických zmien.
Naopak, mentolové a mätové príchute vykazovali podstatne menší vplyv na génovú aktivitu.
Dôležitú úlohu zohráva aj zariadenie
Vedcov prekvapilo aj ďalšie zistenie. Väčší vplyv než samotná frekvencia vapovania mali typ zariadenia a použité náplne.
Najvýraznejšie genetické zmeny zaznamenali u ľudí používajúcich takzvané „mod“ zariadenia – výkonnejšie elektronické cigarety s možnosťou dopĺňania náplní. Podľa
autorov štúdie práve chemické zloženie náplní a konštrukcia zariadenia môžu významne ovplyvňovať biologické účinky vapovania.
Odborníci volajú po ďalšom výskume
Profesor Ahmad Besaratinia, ktorý štúdiu viedol, upozornil, že každá príchuť môže mať vlastné biologické účinky.
„Každá príchuť má jedinečné vlastnosti, ktoré môžu vyvolávať odlišné biologické reakcie,“ uviedol. Podľa neho by mali regulačné úrady venovať väčšiu pozornosť nielen nikotínu, ale aj samotným príchutiam.
Výsledky zároveň nadväzujú na staršie výskumy, ktoré naznačili, že vaping môže ovplyvňovať gény spojené s poškodením DNA, zápalmi a procesmi podieľajúcimi sa na vzniku rakoviny.
Vaping nie je bez rizika
Zdravotní experti pripomínajú, že elektronické cigarety sú síce vo všeobecnosti považované za menej škodlivé než klasické fajčenie, neznamená to však, že sú úplne bezpečné.
Predchádzajúce výskumy spájali vaping s vyšším rizikom poškodenia pľúc, srdcovo-cievneho systému, problémami s ústnou dutinou či negatívnym vplyvom na vývoj mozgu u mladých ľudí.
Práve mladiství pritom patria medzi najčastejších používateľov ochutených elektronických cigariet. Odborníci preto upozorňujú, že dlhodobé následky sa môžu naplno prejaviť až o niekoľko rokov.
Nová štúdia tak opäť otvorila diskusiu o tom, či sú atraktívne ovocné príchute skutočne také nevinné, ako sa na prvý pohľad zdá. A hoci odpovede na všetky otázky zatiaľ nepoznáme, vedci sa zhodujú v jednom – elektronické cigarety si rozhodne nezaslúžia povesť úplne bezpečného produktu.