Jej humor miluje celé Slovensko! Spoznávate dievčatko na FOTO z detstva?

BRATISLAVA – Rozkošné dievčatko s hustou ofinou a veľkými očami možno spoznať jednoduchšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Typický úsmev, výrazné oči a šibalský pohľad jej totiž zostali dodnes.
Sympatická brunetka pochádza zo Žiaru nad Hronom, no vyrastala v Bratislave. K umeniu mala blízko už odmalička. Jej otec sa dlhé roky pohyboval v hudobnej brandži ako manažér viacerých známych interpretov a ona sama navštevovala detskú muzikálovú školu. Už v mladom veku bolo jasné, že ju to bude ťahať na javisko.
Po štúdiu na konzervatóriu a následne na Vysokej škole múzických umení sa postupne vypracovala medzi najvýraznejšie tváre slovenského herectva. Diváci si ju obľúbili najmä pre prirodzenosť, bezprostredný prejav a výnimočný komediálny talent. Počas rokov sa objavila v množstve úspešných televíznych projektov, pričom výraznú popularitu jej priniesol najmä seriál Horná Dolná. Úspechy však nezbiera len pred kamerami. Dlhé roky patrí aj medzi výrazné osobnosti divadelnej scény a pravidelne dokazuje, že zvláda komediálne aj vážnejšie herecké polohy.
V súkromí našla šťastie po boku známeho slovenského herca a komika. Dvojicu nespája len rovnaké povolanie, ale aj spoločný zmysel pre humor, ktorým sú obaja známi. Spoločne vychovávajú dvoch synov a patria medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Pri pohľade na detskú fotografiu je jasné, že niektoré črty tváre sa za tie roky vôbec nezmenili. Oči, úsmev aj typický výraz prezrádzajú známu herečku aj po desaťročiach.