Šimečkova mama má na krku nový problém: Exekúcia už aj zo strany verejnoprávnej televízie!

BRATISLAVA - Meno Marty Šimečkovej sa opäť nespomína v lichotivom duchu a najnovšie sa objavilo v exekučnom konaní iniciovanom Slovenskou televíziou a rozhlasom (STVR). Informáciu zverejnil Obchodný vestník, keďže exekútor nedokázal povinnej osobe doručiť potrebné dokumenty bežným spôsobom.
Oznámenie sa objavilo v online verzii obchodného vestníka. Z údajov uvedených v Obchodnom vestníku vyplýva, že STVR vystupuje v pozícii oprávneného v exekučnom konaní vedenom pod spisovou značkou 397 EX 322/25. Prípad má na starosti súdny exekútor Mgr. Boris Halás.
V zverejnenom oznámení sa uvádza: "V exekučnom konaní 397 EX 322/25 vedenom súdny exekútorom Mgr. Borisom Halásom na návrh oprávneného Slovenská televízia a rozhlas (…) proti povinnému Šimečková Marta (…) sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie."
Dokument sa nepodarilo doručiť štandardnou cestou
Dokument pochádza ešte z decembra minulého roka, no súdne rozhodnutie padlo ešte skôr. Keďže exekútorovi sa ani po vykonanom šetrení nepodarilo adresátku zastihnúť a doručiť jej upovedomenie o začatí exekúcie v zákonom stanovenej lehote, pristúpil k náhradnému spôsobu doručenia. V takýchto prípadoch umožňuje legislatíva zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku.
Samotná exekúcia vychádza z platobného rozkazu, ktorý vydal Mestský súd Bratislava IV 3. januára 2024. Následne Okresný súd Banská Bystrica 17. júla 2025 vydal poverenie na vykonanie exekúcie.
Vo vestníku sa ďalej uvádza: „Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje povinnému podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku oznámením v Obchodnom vestníku.“
Výška pohľadávky známa nie je
Zverejnený dokument nešpecifikuje, aký vysoký dlh STVR vymáha, ani okolnosti, za ktorých mal vzniknúť. Verejnosti tak zatiaľ nie sú známe bližšie detaily pohľadávky, ktorá sa stala predmetom exekučného konania. Oznámenie však potvrdzuje, že proces vymáhania pohľadávky je v štádiu exekúcie a že úradné dokumenty boli povinnej osobe doručené formou verejnej vyhlášky.