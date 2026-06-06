Danko sa pustil do maďarského premiéra Magyara: Hovorí hlúposti a je nevzdelaný! TOTO naštartovalo šéfa SNS

BATISLAVA - Šéf SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko označil nedávne slová maďarského premiéra Pétera Magyara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou, za úplnú hlúposť. Maďarský premiér je podľa neho politicky i historicky nevzdelaný. Vyplýva to z Dankových vyjadrení vo videu na sociálnej sieti.
„Keď som počúval vyhlásenie Pétera Magyara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť,“ konštatuje Danko. Líder národniarov považuje za nebezpečné, že maďarský premiér nevie, čo je Uhorsko, ako aj to, že nevie podľa neho nič o spolužití oboch národov. Je presvedčený, že by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom aj v súvislosti s existenciou rôznych národov.
archívne video
„Centrom Uhorska bola naša Bratislava. Tu bolo vždy tradíciou korunovať kráľov. Tu sa schádzali rôzne národy,“ odkazuje Danko. Podľa vlastných slov má vážnu obavu, že cieľom maďarského premiéra je vyvolávať napätia či presadzovať liberálny nacionalizmus. Magyar vo štvrtok (4. 6.) pri príležitosti výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920 na slávnostnom akte podotkol, že Maďarsko je „jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou“. Preto sú podľa jeho slov potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) označil jeho slová za silné reči. Pripomenul zároveň, že Maďarsko na severe susedí so suverénnou Slovenskou republikou. „Silácke reči“ podľa neho nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie a je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) výroky maďarského premiéra odmietol. Vyjadrenie označil za absurdné a popierajúce históriu.