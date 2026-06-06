Politické memečká opäť OVLÁDLI internet: Sobášiaci politici, Radičovej vláda a hviezdou je aj Radačovský!

Vtipy prevládali v prospech Radačovského a Caps Locku, ktorý si obľúbil jeden z ministrov. (Zdroj: Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)
BRATISLAVA - Zmes situácií a udalostí, ktoré sa tento týždeň odohrali v domácom, ale aj v zahraničnom politickom živote, opäť dokonale zhrnuli admini satirických stránok. Memečká a vtipy opäť ovládli internet a tu je najlepší výber z nich.
(Zdroj: Facebook/Zomri)
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(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
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