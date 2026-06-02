Mrazivé VIDEO z pláže: Ľudia v panickom strachu brali nohy na plecia, rakety dopadali len kúsok od nich!

NAHARIJA – Dovolenková idylka sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na absolútny horor. Na sociálnych sieťach sa objavilo mrazivé video z mesta Naharija na severe Izraela, ktoré zachytáva obrovskú paniku na obľúbenej pláži Sokolov. Nič netušiaci ľudia museli v plavkách bojovať o holý život po tom, čo do mora len kúsok od nich začali dopadať raketové strely.
Podľa správ izraelských médií odpálilo militantné hnutie Hizballáh počas uplynulého víkendu smerom na sever krajiny sériu dronov a rakiet. Jeden z útokov zasiahol aj bezprostrednú blízkosť civilnej pláže.
Video, ktoré pôvodne nakrútil jeden z návštevníkov na promenáde priamo pri pláži Sokolov, ukazuje desivú realitu moderného konfliktu. Ľudia, ktorí oddychovali na piesku, začali v momente dopadu striel do oceánu v masovej panike utekať preč. Na záberoch je počuť krik a vidieť zmätených rodičov, ktorí v náručí odnášajú svoje vystrašené deti.
Súčasná vlna tvrdých bojov v regióne odštartovala 2. marca po tom, čo proiránska militantná skupina zaútočila na Izrael. Stalo sa tak len dva dni po tom, ako USA a Izrael podnikli spoločné údery priamo na Irán.