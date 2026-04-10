Scéna ako z NAJHORŠIEHO HORORU sa stala realitou: Táto OSA vkladá svoje potomstvo do tiel pavúkov!

UTAH - Vedci objavili v amazonskom pralese nový druh parazitickej osy, ktorý svojím vzhľadom aj správaním pripomína skôr scénu z hororu než realitu.
Nezvyčajný hmyz, pomenovaný Capitojoppa amazonica, bol objavený počas výskumu v národnej rezervácii Allpahuayo-Mishana v Peru tímom z Utah State University. Osa zaujme najmä svojou výraznou, mandľovo tvarovanou hlavou, no ešte desivejší je jej spôsob rozmnožovania. Ide o takzvaného solitérneho endoparazitoida – samica si totiž vyhliadne hostiteľa, ktorým môžu byť húsenice, chrobáky či pavúky, a následne do jeho tela nakladie vajíčko. Larva sa potom vyvíja priamo v tele obete, ktorú postupne požiera zvnútra.
Niektoré samice prepichnú hostiteľa
„Keď samica nájde vhodného hostiteľa, najprv ho zachytí a následne ho intenzívne skúma tykadlami,“ vysvetlil hlavný autor štúdie pre Live Science, biológ Brandon Claridge. „Ak je hostiteľ vhodný, pomocou kladielka – orgánu na kladenie vajíčok – doň vloží jediné vajíčko.“ Vedec zároveň upozornil, že v niektorých prípadoch samice hostiteľa prepichnú aj bez toho, aby doň nakládli vajíčko. Takýmto spôsobom si zabezpečujú živiny potrebné pre dozrievanie ďalších vajíčok.
Podobné objavy nie sú v poslednom čase ojedinelé. Výskumníci nedávno identifikovali aj nový druh tarantuly v Thajsku, ktorý sa vyznačuje žiarivo modrými končatinami. Ide o jedného z najvzácnejších pavúkov na svete. Podľa vedca Narina Chomphuphuanga je jeho odchyt mimoriadne náročný. „Tieto pavúky sa ukrývajú v dutinách stromov. Ich nájdenie si vyžaduje lezenie a trpezlivé lákanie. Počas expedície sa nám podarilo nájsť len dva jedince,“ uviedol. Objavy takýchto druhov opäť ukazujú, aké málo toho o biodiverzite tropických oblastí stále vieme – a zároveň pripomínajú, že príroda dokáže byť rovnako fascinujúca, ako aj desivá.