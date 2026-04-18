Koniec NEVYLIEČITEĽNÝCH chorôb? Lekári v Nemecku prepísali dejiny, túto ženu zachránil MEDICÍNSKY ZÁZRAK!

ERLANGEN - Viac než desať rokov bojovala s vážnymi ochoreniami, ktoré jej postupne brali silu aj nádej. Prelomová liečba však priniesla nečakaný zvrat a otvorila dvere novej ére v medicíne.
Príbeh 47-ročnej ženy je dôkazom toho, že moderná veda dokáže meniť životy. Pacientka dlhé roky trpela tromi závažnými autoimunitnými ochoreniami, ktoré súviseli s poruchou B-lymfocytov – buniek zodpovedných za tvorbu protilátok. Napriek tomu, že absolvovala deväť rôznych druhov liečby, žiadna z nich jej nepriniesla výrazné zlepšenie. Jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval natoľko, že bola odkázaná na každodenné transfúzie krvi a dlhodobé užívanie liekov na riedenie krvi.
Zlom nastal minulý rok, keď sa dostala do starostlivosti odborníkov z univerzitnej nemocnice v nemeckom Erlangene, informuje The Guardian. Jednou z jej diagnóz bola autoimunitná hemolytická anémia – zriedkavé ochorenie, pri ktorom imunitný systém ničí vlastné červené krvinky. Keďže tradičné liečebné postupy zlyhali, lekári sa rozhodli pre inovatívny prístup.
Pacientke ponúkli modernú CAR-T bunkovú terapiu, ktorá využíva geneticky upravené biele krvinky na boj proti chorobe. Táto metóda sa už osvedčila pri liečbe niektorých druhov rakoviny, ako sú leukémia či lymfóm, no v prípade autoimunitných ochorení ide o prelomové využitie.
Výsledok prekonal očakávania. Imunitný systém pacientky prestal napádať vlastné červené krvinky a príznaky ďalších ochorení výrazne ustúpili. Podľa vedúceho lekárskeho tímu, profesora Fabiana Müllera, bola reakcia organizmu mimoriadna a liečba zásadne zlepšila kvalitu jej života. Žena sa tak mohla vrátiť k bežnému fungovaniu s obnovenou imunitou.
Remisia trvá už viac ako 14 mesiacov a odborníci hovoria o prvom zdokumentovanom prípade tohto druhu na svete. Najväčším prekvapením je rýchlosť, s akou terapia zabrala. Napriek optimizmu však vedci upozorňujú, že na potvrdenie jej dlhodobej účinnosti sú potrebné ďalšie výskumy.
CAR-T bunková terapia dnes predstavuje nádej pre pacientov trpiacich autoimunitnými ochoreniami, ako sú lupus, skleróza multiplex či vaskulitída. Podrobnosti o tomto výnimočnom prípade zverejnil odborný medicínsky časopis Med, pričom odborníci veria, že ide o významný krok smerom k liečbe chorôb, ktoré boli donedávna považované za nevyliečiteľné.