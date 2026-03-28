Vyzeral ako obeť smrtiacej huby, no v SEKUNDE zaútočil! Vedci objavili pavúka, ktorý predstiera, že je ZOMBIE

QUITO - Na prvý pohľad vyzeral ako mŕtvy a napadnutý parazitom. Nový druh pavúka z Amazónie však vedcov prekvapil, jeho desivý vzhľad je v skutočnosti dômyselnou stratégiou prežitia.
Objav z amazonského pralesa opäť ukazuje, aké nečakané formy dokáže evolúcia vytvoriť. Vedci narazili na nový druh pavúka, ktorý si osvojil netradičnú taktiku – predstiera, že je mŕtvy a napadnutý hubou. Práve vďaka tomu uniká predátorom a zároveň dokáže oklamať svoju korisť. Na zvláštneho tvora narazil Alexander Bentley z ochranárskej organizácie Waska Amazonía počas nočného prieskumu v Ekvádore. Spočiatku si myslel, že ide o bežnú obeť parazitickej huby cordyceps, ktorá je známa tým, že napáda hmyz a mení ho na „živé mŕtvoly“. Pavúk mal totiž na tele žltkasté výrastky pripomínajúce plesne, informuje The New York Times.
Svoju smrť len predstieral
Prekvapenie prišlo vo chvíli, keď sa „mŕtvy“ organizmus začal hýbať. Ukázalo sa, že nejde o infikovaného jedinca, ale o doposiaľ neznámy druh, ktorý tento vzhľad len napodobňuje. Cordyceps patrí medzi najznámejšie parazitické huby a v prírode skutočne dokáže ovplyvniť správanie svojich hostiteľov. Napadnuté živočíchy často končia paralyzované a čakajú na smrť, pričom huba sa následne šíri ďalej. Práve tento jav sa stal inšpiráciou aj pre populárnu kultúru.
Nový pavúk však tento mechanizmus iba imituje. Vedci ho pomenovali Taczanowskia waska a zistili, že ide o unikát aj z hľadiska správania. Na rozdiel od mnohých iných druhov si nestavia siete. Namiesto toho sa spolieha na moment prekvapenia – keď sa korisť priblíži k „neškodnému“ objektu, pavúk ju bleskovo chytí prednými nohami.
Výnimočný príklad mimikry
K identifikácii druhu prispela aj spolupráca vedcov a verejnosti. Fotografie objavu sa objavili na platforme iNaturalist, kde pomohli odborníci aj nadšenci. Následne sa ukázalo, že podobný exemplár bol zachytený už začiatkom 20. storočia v Bolívii, no dlhé roky zostal nepovšimnutý v zbierkach múzea.
Podľa vedcov ide o výnimočný príklad mimikry – schopnosti napodobňovať iné organizmy či javy v prírode. Tento pavúk sa vyvinul tak, aby pôsobil ako bezvýznamný, odumierajúci objekt, čím znižuje riziko útoku zo strany predátorov a zároveň si uľahčuje lov. Ani táto stratégia však nie je dokonalá. Skutočné parazitické huby ho môžu napadnúť rovnako ako iné bezstavovce. Napriek tomu ide o fascinujúcu ukážku toho, ako sa život v extrémnych podmienkach dokáže prispôsobiť a prežiť.